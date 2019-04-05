Баттл поэтов и международная кошачья выставка: где провести время на выходных в Сыктывкаре

Выходные с 5 по 7 марта придутся сыктыкарцам по вкусу: доказательство — наша афиша. Тем, кто любит все необычное, стоит сходить на выставку в «Револьт-центре» и на баттл поэтов. Для семейного отдыха отлично подойдет двухдневная международная кошачья выставка и «Апрель-fest» в Национальном музее. Театралы тоже не остались без сладкого: в субботу дадут «Сказки Гофмана».

ЧТО: На этих выходных сыктывкарские котолюбители перенесутся в мини-рай. Их ждет международная выставка «Вычегодские зори. Звездные коты. Апрель-2019». Там посетители увидят кошек 23-х пород разных размеров и окрасов. На выставке можно будет пообщаться с заводчиками, поближе познакомиться с титулованными пушистиками и понаблюдать за оценками и шоу-рингами.

ГДЕ: ТРЦ «Июнь» (Октябрьский проспект, 131/3).

КОГДА: 6–7 апреля, с 10 часов.

Фото из группы "Револьт-центра" в "ВКонтакте"

ЧТО: Недавно в «Револьт-центре» открылась экспериментальная выставка «Информации. Трансформации». Она позволяет рассмотреть городское пространство под другим углом: знакомые улицы и стены — глазами художников и дизайнеров, поговоривших с Сыктывкаром на своем языке. Сходите: возможно, привычные места станут не такими замыленными?

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: Центр пока работает в тестовом режиме. Время работы уточняйте в группе.

Интерактивная косморама входит в экспозицию "Мастер года-2018"

ЧТО: Национальный музей устраивает для сыктывкарцев «Апрель-fest» с народными песнями от ансамбля «Северная околица», ярмаркой и экскурсиями по выставке «Мастер года-2018». Детям, как и взрослым, скучать не дадут: в программе есть мастер-классы по верхневычегодской росписи и изготовлению текстильной весенней птички. Цена билета на фестиваль — 130 рублей.

ГДЕ: Национальный музей РК (Коммунистическая улица, 6).

КОГДА: 6 апреля с 14 часов.

ЧТО: В субботу андеграундные поэты соберутся на баттл «Трибуна-С»: будут читать сатиру, юмор, авторские и классические произведения. Паузы между выступлениями заполнит группа «Своя компания». Также организаторы в этот раз подготовили розыгрыш: одна из зрительниц получит подарочный сертификат.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 6 апреля в 21 час.

Фото с сайта Театра оперы и балета: https://komiopera.ru

ЧТО: В субботу артисты Театра оперы и балета расскажут «Сказки Гофмана». В этой постановке любовь переплетена с фантастикой, а необычность формы соседствует со сложной драматургией. Если вы ещё не видели эту оперу, обязательно сходите: она не зря стала лауреатом национальной премии «Онегин».

А уже на следующей неделе начнется фестиваль «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна»). Этот фестиваль — настоящий праздник для заядлых театралов и эстетов. На нем можно будет насладиться как проверенными постановками (балет «Дон Кихот», опера «Кармен»), так и пополнить свою сокровищницу свежими впечатлениями. Так, 24 апреля зрители будут оценивать совместный проект московского и коми театров — оперу «Орфей и Эвридика», а 22 апреля гости фестиваля представят «Транскрипцию цвета. Эквус». Полное расписание «Сыктывкарской весны» можно посмотреть на сайте театра. Там же можно купить билеты на все постановки.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: Опера «Сказки Гофмана» — 6 апреля в 18 часов, концерт-открытие фестиваля «Сыктывкарса тулыс» — 12 апреля в 18 часов 30 минут