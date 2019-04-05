Три признака правильной стоматологии

Многие считают, что лечение зубов превратилось для стоматологов в рутинную процедуру и не представляет для них большой сложности. Порой пациенты с легкостью соглашаются на лечение кариеса, даже не задумываясь о том, какие технологии использует врач. А важен не только выбор материала, который на самом деле не всегда гарантирует качество лечения, значимы и мануальные навыки врача, знания и опыт, оснащение клиники. «Стоматология и Я» дает несколько советов по выбору своей стоматологической клиники и врача.

Фото:клиника «Стоматолог и Я»

1. Лечим пациента, а не зуб

Перед тем как приступить к лечению зуба, на который пациент указал пальцем, работники клиники, а это не только врач, начинают обследовать пациента целиком. Сперва анкетирование и опрос, затем полное обследование всей полости рта, включая рентгенологическое обследование и фотопротокол. Во время обследования врач может выявить вредные привычки и парафункции, о которых пациент и не догадывался, например, стискивание зубов или прикусывание щек. При необходимости рекомендуются консультации смежных специалистов, направление на анализы. Вы удивитесь, но вся эта информация может повлиять на тактику врача при лечении кариеса. Если врач не обследует вас полностью, лучше отказаться от такого сотрудничества.

В клинике «Стоматолог и Я» вы сможете получить развернутую консультацию о состоянии вашего стоматологического здоровья. При необходимости врач направит вас на дополнительные исследования: лабораторные анализы, компьютерную томографию, рентгеновизиографию и т.д. Все врачи клиники проходят повышение квалификации 2-3 раза в год, являются постоянными участниками стоматологических выставок и семинаров в России и за рубежом.

Фото:клиника «Стоматолог и Я»

2. Хорошее оснащение и чистота

Любой человек может понять уровень клиники, если знает, куда смотреть: чистота, уют, персонал в спецодежде, оборудование не скрипит и не дребезжит, все инструменты достают из стерильных крафт-пакетов, врачи работают с ассистентами, понимающими их с полуслова, обязательное наличие бинокуляров (увеличивающей оптики) у врачей.

Есть мнение, что хорошая рабочая мебель, эргономичные стулья, хорошие стоматологические установки — это излишества и лишь удорожают лечение. Но работа стоматолога напрямую зависит от оснащения его рабочего места. Если врачу неудобно — он быстро устает, торопится, теряет в качестве. Если стены в разводах, в туалете грязно и нет бахил — вероятность, что к пациенту в рот попадет чистый инструмент, стремится к нулю.

При планировании устройства клиники «Стоматолог и Я» специалисты ориентировались на опыт скандинавских стран: именно в этих странах находятся стоматологические лидирующие компании Planmeca, Fimet, Salli, LM Dental. Оборудование этих компаний вы можете встретить в нашей стоматологии. Клиника «Стоматолог и Я» является основным партнером LM Dental в Республике Коми. Почему это важно? Все просто: Финляндия, Швеция, Норвегия — страны с самой низкой распространенностью стоматологических заболеваний. А мы равняемся на лучших. В клинике имеется оборудование компаний Carl Zeiss, Heine, Miele Professional, Amman Girrbach и др.

О чистоте можно не переживать: за год клиника тратит больше 120 л кожного антисептика, 40 литров концентратов дезинфицирующих средств, 20 литров жидкого мыла. Цикл дезинфекции и стерилизации инструментов полностью автоматизирован, что полностью исключает человеческий фактор.

3. Рекомендации знакомых и друзей

Перед посещением клиники ознакомьтесь с ее сайтом: добросовестные клиники публикуют информацию об обучении врачей, примеры их работ, отзывы пациентов. И самое важное, прежде чем доверять свое здоровье незнакомым людям, стоит получить рекомендации от знакомых. Всегда лучше получить отзыв от друга, который уже лечился в клинике.

Если вы еще не определились с клиникой,

ждем вас по адресу:

г. Сыктывкар, ул. Громова, 27

+7 (8212) 22-30-30

stomkomi.com https://vk.com/stomkomi

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