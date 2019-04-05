2019-04-05T15:45:43+03:00
Происшествия

Жители Яреги собирают помощь для погорельцев

В поселке сгорел двухэтажный деревянный дом
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Скриншот из видеоСкриншот из видео
Изменить размер текста:

Сегодня в 12 часов дня в поселке Ярега загорелся двухэтажный деревянный дом. Известно, что здание наполовину пустовало. Предполагается, что возгорание произошло на втором этаже в пустующей части дома. Большинство погорельцев переедут жить к родственникам. Три семьи первое время будут ютиться в пункте временного проживания, который обустроен в местной школе.

В группе информационной программы "День" появилось объявление о сборе помощи для пострадавших.

- Люди остались без ничего. Одежда, мебель и все остальное. Размеры одежды пока уточняются, но среди погорельцев, есть дети, мужчины, женщины. Помощь начинают принимать уже завтра с 10.00 до 19.00 в ДК поселка Ярега. Так же нужны несколько волонтеров, которые помогут разбирать принесенную одежду, - отмечается в посте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Коми вор картофеля, оставивший отпечаток номера своей машины на сугробе, выслушал свой приговор
Вечный огонь в Сыктывкаре нуждается в срочном ремонте
Следователи проводят проверку по факту гибели молодой сыктывкарки от пневмонии
Сборная Республики Коми выиграла женскую эстафету на чемпионате России
В выходные на северо-востоке Коми порывы ветра будут достигать 25 м/с
Совет ректоров Коми выступил за перенос выборов руководителя СГУ имени Питирима Сорокина
В столице Коми мусор будут убирать машины «Божья коровка» и «Бродвей»
В сыктывкарской школе срочно эвакуировали детей
В Сыктывкаре в гимназии искусств металл в пирожки попал из ветхой мясорубки
В Коми судебные приставы арестовали две баржи
В Коми пресекли межрегиональный канал наркосбыта
В столице Коми директор гимназии искусств наказан за котлеты с плесенью и пирожки с металлом
В Сыктывкаре водитель сбил женщину с ребенком, они госпитализированы
У ФСБ Коми новый руководитель
Подозреваемый в получении взятки Василий Гончаренко ляжет на операционный стол
В Ухте из пылающей квартиры вынесли 76-летнюю бабушку, которая умерла на руках у врачей
Лучших гимнасток Сыктывкара наградила олимпийская чемпионка Олеся Белугина