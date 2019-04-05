Жители Яреги собирают помощь для погорельцев

Сегодня в 12 часов дня в поселке Ярега загорелся двухэтажный деревянный дом. Известно, что здание наполовину пустовало. Предполагается, что возгорание произошло на втором этаже в пустующей части дома. Большинство погорельцев переедут жить к родственникам. Три семьи первое время будут ютиться в пункте временного проживания, который обустроен в местной школе.

В группе информационной программы "День" появилось объявление о сборе помощи для пострадавших.

- Люди остались без ничего. Одежда, мебель и все остальное. Размеры одежды пока уточняются, но среди погорельцев, есть дети, мужчины, женщины. Помощь начинают принимать уже завтра с 10.00 до 19.00 в ДК поселка Ярега. Так же нужны несколько волонтеров, которые помогут разбирать принесенную одежду, - отмечается в посте.