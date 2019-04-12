Сыктывкарские призывники стремятся "откосить" от армии через суд

В столице Коми молодые люди активно пытаются через суд "откосить" от армии. За последние два года в Сыктывкарский горсуд поступило 91 заявление от призывников - ребята пытались доказать, что по здоровью они не годны для военной службы. Об этом заявил на вчерашней пресс-конференции Александр Леконцев, заместитель председателя Сыктывкарского горсуда.

Наплыв обращений наблюдался в прошлом году, то тогда в суд поступило 52 заявления от призывников. Ранее, в 2017 году, инстанция зарегистрировала 39 обращений.

Большинство исков остаются без удовлетворения, но в прошлом году один из призывников доказал, что призывная комиссия проигнорировала его диагноз. Молодой человек настаивал на пересмотре выводов медкомиссии и подал административный иск в Сыктывкарский городской суд. После пересмотра документов вышестоящей медкомиссией дело было закрыто - молодого человека освободили от службы в армии. Призывник забрал заявление из суда.