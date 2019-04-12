В Усинске пройдут всероссийские соревнования по спидкубингу

Состязания по скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок пройдут уже летом при поддержке ЛУКОЙЛа.

Встречу спидкуберов со всей страны – именно так называют тех, кто соревнуется в умении быстро собирать кубик Рубика и другие головоломки, – организуют на средства гранта Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Год назад на базе Усинской Центральной библиотеки открылся клуб спидкубинга. Идею организации сообщества подсказали усинские школьники Тимур Ахтямов, Кирилл Матвеев и Эльмир Хазиев.

– Я люблю решать задачи на логику и развитие мышления, – пояснил Тимур Ахтямов. – Свою первую головоломку-пирамидку научился собирать за 11 минут, и постепенно увлекся этим хобби. И это хобби со временем вылилось в настоящее увлечение – сейчас я собираю кубик всего за несколько секунд.

И, как это часто бывает с увлеченными одним занятием людьми – они объединились и решили провести соревнования на городском уровне. Инициативу юных интеллектуалов поддержали нефтяники ЛУКОЙЛа. Проект по проведению в Усинске соревнований спидкуберов отметили грантом Конкурса ЛУКОЙЛа. Кроме того, минувшей осенью усинский клуб вступил в межрегиональную организацию «Федерация спидкубинга», благодаря чему получил право провести соревнования всероссийского уровня в Усинске. Итог этой встречи внесут в официальный рейтинг Всемирной ассоциации кубика Рубика (WCA).

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– Тот факт, что нашим детям выпал шанс поучаствовать в федеральных соревнованиях по спидкубингу, которые впервые пройдут в Республике Коми и сразу – в родном для них Усинске – уже повод для гордости, – уверена руководитель клуба «Усинск в кубе» Татьяна Каспарова. – И мы благодарны нефтяникам за такую возможность.

На грантовые средства уже приобрели таймеры, коврики, дисплеи, кубики разного размера, пирамидки, головоломки – к грядущим играм усинские спидкуберы готовятся основательно.