Погорельцев из Яреги поселили в двух общежитиях

Жильцов сгоревшего дома в Яреге расселили в двух общежитиях, часть погорельцев временно поселилась у родственников и знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ухты.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в двухэтажном доме по №33А по улице Октябрьской. Отмечалось, что в деревянном здании загорелся пустующий второй этаж. В результате происшествия пострадал мужчина 1955 года рождения, сейчас он находится в реанимации.

После пожара базе школы №15 был развернут пункт временного размещения для людей, потерявших жилье. Туда обратились 48 человек. Для них организовали питание и медицинскую помощь. К 21:00 пункт временного размещения прекратил работу. Все семьи детьми были размещены в общежитии НШПП «Яреганефть». Изъявивших желание поселили в общежитии маневренного фонда администрации Ухты. Остальные погорельцы отказались от предложенных вариантов и временно расселились у родственников и знакомых.

Для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в ДК Яреги развернут пункт приема вещей и предметов первой необходимости. С первых часов населением стала оказываться помощь, появились добровольцы из числа местного населения. Они собрали информацию о списках необходимых вещей, размерном ряде от пострадавших. В настоящее время ведется корректировка списков, для размещения уточненного перечня в социальных сетях. Работа по оказанию социальной и гуманитарной помощи гражданам, утратившим жилье при пожаре, продолжается.