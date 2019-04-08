2019-04-08T10:59:06+03:00
Общество

Подведены итоги проверки правомочности действий полицейских, преследовавших ВАЗ в Сыктывкаре

18 марта при попытке скрыться от экипажа ГИБДД ВАЗ-2110 въехал в дерево, один человек погиб
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Дениса Огонькова/Автотема 11Фото Дениса Огонькова/Автотема 11
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В Сыктывкаре 18 марта ВАЗ-2110 въехал в дерево на Октябрьском проспекте при попытке скрыться от экипажа ГИБДД. В результате один человек погиб. В рамках расследования дела была проведена проверка правомочности действий, преследовавших ВАЗ сотрудников полиции. В УМВД по Сыктывкару «Комсомолке» рассказали об ее итогах.

- В рамках проведенной проверки нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников ГИБДД не установлено, - лаконично ответили в столичном УМВД, не вдаваясь в подробности.

Напомним, что после резонансного ДТП в соцсетях развернулась бурная полемика, которая разделила комментаторов на два лагеря. Одни полагают, что в смерти пассажира косвенно виноваты полицейские, которые устроили погоню за нарушителем. По мнению людей, это заставило неадекватного водителя легковушки прибавить газу, что привело к трагическим последствиям. Другие полагают, что сотрудники Госавтоинспекции действовали в рамках устава, который «написан кровью людей», поэтому они не могли поступить по-другому. Видео погони вы можете посмотреть вот здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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