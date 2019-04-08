2019-04-08T14:19:03+03:00
Общество

Сыктывкарцы: «Лесовозы создают огромные пробки перед Краснозатонским»

Груженые лесовозы снова пытаются обмануть пункты весового контроля
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Водители лесовозов продолжают создавать аварийные ситуации недалеко от участка дороги, где в середине января произошло резонансное ДТП с автобусом и груженным МАЗом. Горожанам приходится тратить полчаса, ожидая пока большегрузы со скоростью в пять километров в час проедут зону контроля, сообщает очевидец Андрей Ивашов.

Горожанин снял видео, как в среду, 3 апреля, груженый лесовоз снова пытался обмануть пункт весового контроля. По словам людей, большегрузы понемногу эволюционируют в способах обмана. До января они объезжали пункт контроля по полю, что привело к резонансному ДТП. Затем они стали обходить пункты контроля по обочине, пока там не поставили флажки.

Теперь груженные лесовозы сбавляют скорость до пяти километров в час перед рамками контроля. Этот манёвр отнюдь не рассчитан на то, чтобы позлить людей. Дело в том, что прибор фиксирует вес большегруза при скорости от 20 до 140 километров в час. Уменьшение скорости позволяет лесовозу стать невидимкой для пункта весового контроля,

Горожане с ужасом ждут дачного сезона, когда автомобильный поток в выходные увеличится в несколько раз. Некоторые инициативные люди уже написали в ГИБДД с просьбой решить проблемную ситуацию. Они просят убрать «золотые ворота», как они прозвали пункт весового контроля, перед въездом в столицу Коми.

Напомним, авария с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза произошла вечером 10 января на 4 км автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны улицы Механическая в направлении улицы Северная, при выполнении маневра поворота налево, не предоставил преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автобусом.

Большегрузы создают аварийные ситуации около поселка Краснозатонский. Видео - Алексей Ивашов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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