"Просто расслабься и забей": ухтинская модель Оксана Самойлова поделилась секретами материнства

Ухтинская модель Оксана Самойлова продолжает делиться со своими подписчиками секретами материнства. Напомним, не так давно успешная бизнесвумэн рассказала, как в бешеном ритме современной жизни ей удается сохранять счастливый брак со своим мужем – рэпером Джиганом. Теперь Оксана поделилась со своими фоловерами золотыми правилами мамы троих дочек.

По мнению модели, если ребенок сам не ложится спать, то мама должна его перехитрить и сама лечь первой. А вот если ваше чадо начинает кричать в машине, то просто включите музыку погромче.

- Больше гуляйте с детьми. Дома они слишком сильно раскидывают все. Нет детей - нет бардака, - уверена Оксана Самойлова. - Закончились силы, а дети все еще рядом и исчезнуть никуда не планируют - просто расслабься и забей. Если на них не обращать внимания, они каким-то чудным образом справляются сами. Но перед этим важно убрать все опасные предметы из зоны досягаемости.

Если ваши малыши не хотят убирать игрушки то, по мнении модели, их лучше спрятать. Таким образом, вы сразу убьете двух зайцев: и порядок в доме наведете, и ребенок останется паинькой.

- Они обещают золотые горы и ангельское поведение за возврат игрушек. Но это не долгосрочно - хватает максимум на неделю. Дети очень хитрые, - подмечает многодетная мама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ухтинская модель Оксана Самойлова вновь легла под нож хирурга

Что девушка изменила в себе на этот раз (подробности)