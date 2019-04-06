2019-04-06T13:39:43+03:00
Общество

Пострадавший на пожаре в Яреге попал в реанимацию

Двухэтажный деревянный дом полностью сгорел
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Огонь тушили 48 человекОгонь тушили 48 человекФото: кадр с видео
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Пострадавший в результате пожара в Яреге, который произошел 5 апреля, попал в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ухты.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в двухэтажном доме по №33А по улице Октябрьской. Отмечалось, что в деревянном здании загорелся пустующий второй этаж. В итоге огонь полностью уничтожил дом. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Огонь тушили 12 единиц спецтехники и 48 человек личного состава.

В результате происшествия пострадал мужчина 1955 года рождения. Мужчину доставили в Ухтинскую городскую больницу. У пострадавшего диагностировали отравление продуктами горения». Мужчина находится в реанимации.

В администрации отметили, что после начала пожара из находящегося рядом детского сада эвакуировали детей и работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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