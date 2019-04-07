2019-04-07T18:17:41+03:00
Общество

Лыжник из Коми занял второе место на чемпионате России

Спортсмены состязались в масс-старте на 50 километров
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Фото: пресс-служба Федерации лыжного спорта РоссииФото: пресс-служба Федерации лыжного спорта РоссииФото: из открытых источников
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В воскресенье, 7 апреля, лыжник из Коми Илья Семиков занял второе место на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжного спорта.

Сегодня в ЦЛС «Малиновка» Архангельской области завершилась первая часть чемпионата России по лыжным гонкам. Мужчины состязались в масс-старте на 50 километров классическим стилем.

Первое место занял Максим Вылегжанин из Удмуртии, преодолевший дистанцию за 2 часа 6 минут 42 секунды. Второе место занял лыжник из Коми Ильи Семиков. Он отстал от победителя на 11,3 секунды. Третье место занял Сергей Ардашев из Удмуртии. Еще один спортсмен из Коми – Ермил Вокуев – занял седьмое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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