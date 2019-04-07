Лыжник из Коми занял второе место на чемпионате России

В воскресенье, 7 апреля, лыжник из Коми Илья Семиков занял второе место на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжного спорта.

Сегодня в ЦЛС «Малиновка» Архангельской области завершилась первая часть чемпионата России по лыжным гонкам. Мужчины состязались в масс-старте на 50 километров классическим стилем.

Первое место занял Максим Вылегжанин из Удмуртии, преодолевший дистанцию за 2 часа 6 минут 42 секунды. Второе место занял лыжник из Коми Ильи Семиков. Он отстал от победителя на 11,3 секунды. Третье место занял Сергей Ардашев из Удмуртии. Еще один спортсмен из Коми – Ермил Вокуев – занял седьмое место.