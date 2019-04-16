2019-04-16T10:27:07+03:00
Общество

Фигурант дела о взятке Василий Гончаренко успешно пережил операцию в Коми республиканской клинической больнице

Бывший руководитель района готовится к суду
Алиса КОЗЛОВА
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Василий Гончаренко успешно перенес плановую операциюВасилий Гончаренко успешно перенес плановую операциюФото: Алиса КОЗЛОВА
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Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко успешно пережил операцию и готовится к продолжению судебного процесса.

По ходатайству фигуранта суд отправил его на плановую операцию в Коми республиканскую клиническую больницу. Как сообщила "КП в Коми" защитник подозреваемого Жанна Деменкова, ее доверитель успешно пережил операцию и уже идет на поправку. Василий Гончаренко содержится в палате, возле которой круглосуточно дежурит конвой.

Судебное заседание по "делу Гончаренко" было перенесено с открытой датой. "КП в Коми" продолжит следить за резонансным процессом.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей. Деньги руководителю администрации Корткеросский район передавал представитель ООО «Северо-Западный лесной терминал». Коммерсант перечислял деньги руководителю Корткеросского района частями. Очередной транш в сумме 150 тысяч рублей фигурант должен был получить наличными 25 мая, но во время передачи денег сотрудники УФСБ по Коми задержали Гончаренко. Ранее подследственный успел получить 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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