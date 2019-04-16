Фигурант дела о взятке Василий Гончаренко успешно пережил операцию в Коми республиканской клинической больнице

Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко успешно пережил операцию и готовится к продолжению судебного процесса.

По ходатайству фигуранта суд отправил его на плановую операцию в Коми республиканскую клиническую больницу. Как сообщила "КП в Коми" защитник подозреваемого Жанна Деменкова, ее доверитель успешно пережил операцию и уже идет на поправку. Василий Гончаренко содержится в палате, возле которой круглосуточно дежурит конвой.

Судебное заседание по "делу Гончаренко" было перенесено с открытой датой. "КП в Коми" продолжит следить за резонансным процессом.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей. Деньги руководителю администрации Корткеросский район передавал представитель ООО «Северо-Западный лесной терминал». Коммерсант перечислял деньги руководителю Корткеросского района частями. Очередной транш в сумме 150 тысяч рублей фигурант должен был получить наличными 25 мая, но во время передачи денег сотрудники УФСБ по Коми задержали Гончаренко. Ранее подследственный успел получить 300 тысяч рублей.