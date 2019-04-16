В Сыктывкаре активно строится отделение для лечение онкологических заболеваний

В Коми возводят стены 4 этажа нового радиологического отделения Республиканского онкодиспансера. Будущее отделение позволит проводить лечение рака с помощью лучевой терапии.

Строительство радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражной в Сыктывкаре идёт в соответствии с графиком работ.

Напомним, новое здание будет шестиэтажным из кирпича. Расчётная вместимость стационара – 63 койки. Подрядчик приступил к работам в ноябре прошлого года. Уже Установлен фундамент, завершены стены и перегородки подвала.

Фото министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми

- На строительной площадке завершена кирпичная кладка стен и перегородок 1-го, 2-го и 3-го этажей. Начато возведение наружных и внутренних стен четвёртого этажа, - отметил министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андрей Крикуненко.

На объекте задействовано 89 специалистов и 9 единиц техники. Заключены договоры на технологическое присоединение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, о подключении к системе теплоснабжения.

Напомним, контракт на выполнение работ заключен с филиалом "Энергопроект Високоградня" в Сыктывкаре. Ввод объекта намечен на 2021 год.