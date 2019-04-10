Валерий Леонтьев заболел: перенесут ли его концерт в Сыктывкаре?

Валерий Леонтьев написал в своем Instagram о переносе своих концертов в Твери и Рыбинске. Народный артист признался, что заболел.

- Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы – я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – «Я вернусь!» 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске! – обрадовал фанатов певец. - P.S. Мёд и малина имеются. Всем здоровья!

В КСЦ «Ренова», где будет проходить сыктывкарское шоу артиста, «КП-Коми» заверили, что концерт в столице Коми состоится.

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