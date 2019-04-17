Парламенту Коми рассказали о цифровых избирательных участках

В Коми вносятся корректировки в избирательное законодательство. Жителям республики упростят процедуру голосования по месту нахождения. Поясним, речь идет о реализации права голоса в случаях, когда в день выборов человек находится в отъезде. Для таких ситуаций в ближайшем будущем по всей стране будут созданы цифровые избирательные участки.

Случаи, когда гражданин не может прийти на свой избирательный участок, бывают разные. К примеру, он может находиться в командировке или отпуске. Обычно такие избиратели голосуют по открепительному удостоверению, или же участвуют в досрочном голосовании непосредственно в помещении участковой или территориальной избирательной комиссии.

Процедуру голосования по месту нахождения планируется упростить. Теперь граждане смогут реализовать свое право на политическое волеизъявление на цифровых избирательных участках.

- Гражданам необходимо будет заранее зарегистрироваться на цифровом избирательном участке того города, где он планирует находиться в день выборов. Подать заявление можно будет тремя способами. Первый вариант - непосредственно в территориальную избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию. Второй - через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. А третий - на сайте государственных и муниципальных услуг, - объяснила депутатам суть нововведения на заседаниях парламентских комитетов Елена Баскакова, заместитель председателя Избирательной комиссии РК.

После этого фамилия гражданина будет исключена из списка избирателей на его участке и включена в список на цифровом участке по месту заявления.

Представитель регионального Избиркома сообщила, что к 2021 году по всей стране планируется открыть 5 тысяч цифровых участков для голосования по месту нахождения. Только в Москве их будет создано 30 таких цифровых участков. Механизм подобного рода голосования уже был апробирован в 20 регионах на выборах 2017 года, в в следующем году в 10 субъектах на выборах Президента РФ. В среднесрочной перспективе в Коми также должны появиться аналогичные цифровые участки.

- Жители Коми смогут проголосовать по месту нахождения на выборах Главы РК, депутатов Госсовета РК, региональных референдумах и голосованию по отзыву Главы Коми, - отметила Елена Баскакова.

На муниципальные выборы новые правила не распространяются.

Нововведения получили одобрение на парламентских комитетах Госсовета РК. А завтра Елена Баскакова расскажет о цифровых участках на сессии Государственного совета Коми.