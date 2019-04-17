2019-04-17T17:01:55+03:00
Общество

Парламенту Коми рассказали о цифровых избирательных участках

К 2021 году в стране появится 5 тысяч новых площадок для голосования
Алиса КОЗЛОВА
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Процедуру голосования по месту нахождения планируется упростить. Теперь граждане смогут реализовать свое право на политическое волеизъявление на цифровых избирательных участках.Процедуру голосования по месту нахождения планируется упростить. Теперь граждане смогут реализовать свое право на политическое волеизъявление на цифровых избирательных участках.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Коми вносятся корректировки в избирательное законодательство. Жителям республики упростят процедуру голосования по месту нахождения. Поясним, речь идет о реализации права голоса в случаях, когда в день выборов человек находится в отъезде. Для таких ситуаций в ближайшем будущем по всей стране будут созданы цифровые избирательные участки.

Случаи, когда гражданин не может прийти на свой избирательный участок, бывают разные. К примеру, он может находиться в командировке или отпуске. Обычно такие избиратели голосуют по открепительному удостоверению, или же участвуют в досрочном голосовании непосредственно в помещении участковой или территориальной избирательной комиссии.

Процедуру голосования по месту нахождения планируется упростить. Теперь граждане смогут реализовать свое право на политическое волеизъявление на цифровых избирательных участках.

- Гражданам необходимо будет заранее зарегистрироваться на цифровом избирательном участке того города, где он планирует находиться в день выборов. Подать заявление можно будет тремя способами. Первый вариант - непосредственно в территориальную избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию. Второй - через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. А третий - на сайте государственных и муниципальных услуг, - объяснила депутатам суть нововведения на заседаниях парламентских комитетов Елена Баскакова, заместитель председателя Избирательной комиссии РК.

После этого фамилия гражданина будет исключена из списка избирателей на его участке и включена в список на цифровом участке по месту заявления.

Представитель регионального Избиркома сообщила, что к 2021 году по всей стране планируется открыть 5 тысяч цифровых участков для голосования по месту нахождения. Только в Москве их будет создано 30 таких цифровых участков. Механизм подобного рода голосования уже был апробирован в 20 регионах на выборах 2017 года, в в следующем году в 10 субъектах на выборах Президента РФ. В среднесрочной перспективе в Коми также должны появиться аналогичные цифровые участки.

- Жители Коми смогут проголосовать по месту нахождения на выборах Главы РК, депутатов Госсовета РК, региональных референдумах и голосованию по отзыву Главы Коми, - отметила Елена Баскакова.

На муниципальные выборы новые правила не распространяются.

Нововведения получили одобрение на парламентских комитетах Госсовета РК. А завтра Елена Баскакова расскажет о цифровых участках на сессии Государственного совета Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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