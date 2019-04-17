Пенсионеры в Коми сразились в компьютерной грамотности

В Сыктывкаре подвели итоги регионального этапа IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. На этот раз в роли «продвинутых юзеров, сисадминов и айтишников» выступили пенсионеры республики.

Ярким праздником завершилась санаторная смена для отдыхающих социально-оздоровительного центра «Максаковка». Солнечный день, поздравления, призы и подарки от партнеров чемпионата, цветы и концерт образцовых детских коллективов. Всему этому предшествовала напряженная и сосредоточенная работа ума и памяти.

в роли «продвинутых юзеров, сисадминов и айтишников» выступили пенсионеры республики.

Как построить маршрут от улицы Советской до Петрозаводской? Где найти справочную информацию о музеях и библиотеках? Как написать письмо в почте и сохранить его? Как записаться к врачу через портал Госуслуги? Легко ли сделать презентацию Power Point? Может, и просто, но не для тех, кто впервые нажимает на компьютере кнопочку «вкл» и «выкл». Но возраст для качественного ликбеза не помеха, и сегодня в центре «Максаковка» приветствовали громкими аплодисментами участников чемпионата, включая тех, кто уже давно перешагнул 70-летний рубеж.

Чемпионат с каждым годом набирает популярность, растет не только количество участников — расширяется география.

Чемпионат с каждым годом набирает популярность, растет не только количество участников — расширяется география. Всероссийский этап традиционно проводится в разных городах: Москва, Вологда, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург, Пятигорск и другие. И если в первом чемпионате принимали участие 83 пенсионера из 47 регионов страны, то уже в прошлогоднем — свыше 200 финалистов не только из России, но и команды соотечественников из Армении, Белоруссии, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии.

— И это было совсем нестрашно, мы делились друг с другом своими знаниями, — поделились впечатлениями с «КП-Коми» участники регионального этапа. — Что знаем мы, что-то знают соперники. В итоге никто ничего не потерял, а приобрел новые знания и новых друзей.

Юрий Рогов и Екатерина Напалкова - счастливые победители

Результатом компьютерных баталий стало объявление победителей. Представлять Республику Коми на турнире федерального уровня в Кирове в июне будут сыктывдинец Юрий Рогов и Екатерина Напалкова из Усть-Куломского района. Поздравил участников замминистра труда, занятости и социальной защиты Коми Валерий Коротин, который пожелал пенсионерам активного долголетия и новых свершений.

Победитель в категории «начинающий пользователь» Юрий Рогов до 2008 года работал главным редактором районной газеты:

— С интернетом я знаком давно, и информацию, которая мне нужна, я всегда найду, но не всегда быстро. В сети очень много спама и рекламы. Задания в конкурсе были очень интересные: например, найти конкретную библиотеку, записаться в нее со всеми данными и сделать скриншот своей регистрации. Я забыл, отчитался одним словом: записался. Но все равно победил.

Ярким праздником завершилась санаторная смена для отдыхающих социально-оздоровительного центра «Максаковка»

Напомним, чемпионат проводится с 2011 года в целях популяризации среди людей старшего возраста движения по овладению информационными технологиями, их социальной адаптации в условиях цифрового общества и продвижения идей активного долголетия. Ежегодно участниками всероссийского компьютерного многоборья становятся свыше 8000 человек