Активисты ОНФ в Коми добились внесения убитых дорог в регионе в планы ремонта

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились внесения объездной дороги в Сыктывкаре, отмеченной на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», в план ремонта на 2019 год. О том, что важная для города и региона трасса будет отремонтирована, сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андрей Крикуненко. Он также проинформировал о ремонте в 2019 году улиц в Сыктывкаре, отмеченных на «Карте убитых дорог».

Активисты ОНФ в Коми ранее обратились в подведомственное министерству государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Коми» с просьбой включить в планы ремонта объездную дорогу. Андрей Крикуненко сообщил, что в Сыктывкаре в план ремонта на 2019 год внесены отмеченные на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» улицы Энгельса, Чернова, Печорская, Катаева, Старовского, Островского, Космонавтов. Они будут отремонтированы в рамках национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: пресс-служба ОНФ РК

В ходе встречи был показан видеоролик о рейде экспертов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми и поднятой проблеме плохих дорог после ремонта подземных коммуникаций. Министр сообщил, что в 2019 году впервые в Сыктывкаре согласованы планы ремонта дорог с организациями, которые проводят работы с подземными магистралями. Ранее такая несогласованность приводила к тому, что после планового обновления дорог их часто разрушали ресурсоснабжающие компании при проведении своих плановых работ. Сейчас дороги будут ремонтировать после профилактических работ на подземных коммуникациях. Крикуненко выразил надежду, что ресурсоснабжающие компании не будут нарушать договоренности.

На встрече было сообщено о коллективном обращении граждан по поводу убитой дороги от села Зеленец к деревням Чукачой и Парчег, находящейся на содержании Сыктывдинского района. Осенью 2018 года жители подписали коллективное ходатайство о необходимости ремонта дороги, инициативу поддержали местные депутаты, жители и старосты других населенных пунктов. Руководитель министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми сообщил, что по этому вопросу в апреле 2019 году будет проведено совещание.