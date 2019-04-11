ЛУКОЙЛ-Коми продолжает разработку запасов высоковязкой нефти

На Лыаельской площади Ярегского месторождения в Ухтинском районе внедряется инновационное оборудование отечественного производства для паронагнетательных скважин.

Новые устьевые арматуры способны выдерживать температуру до 250 градусов по Цельсию. С помощью такого оборудования пар может закачиваться одновременно по двум рабочим колоннам, спущенным в скважину. Тем самым появилась возможность более равномерно разогревать нефтяной пласт по всей горизонтальной части скважины. Устьевые арматуры были специально разработаны для условий Лыаельской площади ЛУКОЙЛ-Коми в Республике Татарстан.

Ярегская и Лыаельская площади – две основные геологические структуры Ярегского месторождения, где добывается нефть с аномально высокой вязкостью. Если на первой добыча ведется термошахтным способом (здесь действуют единственные в России нефтешахты), то на Лыаельской – поверхностным. Причем метод «встречного SAGD», реализуемый способом горизонтально направленного бурения, впервые в мире применили именно на Лыаеле. Он подразумевает бурение внутри нефтеносного пласта двух параллельных скважин. В одну из них закачивается горячий «сухой» пар, а вторая откачивает на поверхность разжиженное с его помощью «черное золото». При этом за период с 2014 по 2019 годы объемы добычи «тяжелой» (то есть трудноизвлекаемой) нефти Лыаеля выросли в 30 раз.

Сейчас технологический процесс продолжает совершенствоваться за счет инновационного оборудования. И это лишь часть работы, которую коллектив ЛУКОЙЛ-Коми ведет на месторождениях «тяжелой» нефти. Так, только за последние три года на Ярегском месторождении введены в эксплуатацию мощные комплексы парогенераторных установок «Лыаель», «Центр» и «Север», водоподготовительная установка (ВПУ-700), пункт подготовки и сбора нефти, энергоцентр и другие крупные объекты.

Добыча высоковязкой нефти на Яреге, а также пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, остается приоритетным направлением деятельности ЛУКОЙЛ-Коми. Развитие этого направления позволило в 2018 году нарастить добычу высоковязкой нефти до 4,3 млн тонн, или на 25% по сравнению с 2017-м. Увеличение объемов производства и ввод новых объектов позволяет ЛУКОЙЛ-Коми увеличивать налоговые отчисления в бюджеты различных уровней