Театральный фестиваль и голландская живопись: премьеры выходных в Сыктывкаре

Эти выходные, с 12 по 14 апреля, Сыктывкару запомнятся громкими открытиями и интересными гостями. Так, свои работы в столицу Коми художник из Голландии Ричард Янсен: их можно будет увидеть в Национальной галерее. Знакомство с необычными картинами можно дополнить нетипичной музыкой — фолк-роком в исполнении группы «Анкылым». Другой интересный концерт пройдет в лофте «Чаща», где «Текила Tesla» устроит «Космопати». Театралов порадует другая премьера — старт фестиваля «Сыктывкарса тулыс», а влюбленных в русский язык — акция «Тотальный диктант». Где и когда будут проходить все эти мероприятия узнайте в нашей афише.

"Текила Tesla". Фото из группы "ВКонтакте": https://vk.com/event179546852

ЧТО: Группа «Текила Tesla» собирается громко отметить День космонавтики. Сегодня сыктывкарские музыканты сыграют зарубежные и отечественные хиты на «Космопати». На космической вечеринке зрителей ждет мощный живой звук, розыгрыши призов и барабанное шоу от проекта «+2».

ГДЕ: Лофт «Чаща» (Октябрьский проспект, 131/6).

КОГДА: 12 апреля в 21 час.

На прошлый "Тотальный диктант" пришли как школьники, так и пенсионеры

ЧТО: На всероссийской акции «Тотальный диктант» каждый может бесплатно проверить уровень своей грамотности. Никаких оценок и строгих учительских взглядов не будет: результаты проверки будут публиковаться анонимно, и знать количество своих ошибок будете только вы. Кстати, в этот раз в честь Года театра текст диктанта в Сыктывкаре будут читать артисты драмтеатра имени Савина — Светлана Малькова, Ольга Родович и Владимир Рочев.

ГДЕ: Национальная библиотека Республики Коми (улица Ленина, 74) и учебный корпус СГУ имени Питирима Сорокина (Коммунистическая улица, 25. Аудитории — 74 и 94).

КОГДА: 13 апреля в 14 часов.

Группа "Анкылым". Фото из группы "ВКонтакте": https://vk.com/event179913354

ЧТО: Если вы рокер со стажем или вам нравится необычная музыка, сходите на концерт гостей из Санкт-Петербурга — группу «Анкылым». Коллектив больше 20 лет экспериментирует с тяжелой музыкой. Сейчас «Анкылым» исполняет хардкор, заменив гитары балалайкой и баяном.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 12 апреля в 21 час.

ЧТО: Сыктывкарских эстетов ждет подарок из Голландии — открытие выставки современного художника из Амстердама Ричарда Янсена. Ричад Янсен — представитель абстракционизма. Его работы отличает особая музыкальность: на полотнах художник запечатлевает ноты настоящего момента.

ГДЕ: Национальная галерея РК (улица Кирова, 44).

КОГДА: Открытие выставки — 12 апреля в 17 часов.

ЧТО: В столице Коми стартует театральный фестиваль «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна»). В первый день фестиваля зрителям покажут попурри из балета «Привал кавалерии», «Вариаций на тему рококо» и концертной программы с участием солистов Большого театра и Театра оперы и балета. В воскресенье сыктывкарцев будет радовать лауреат международного конкурса имени П.И. Чайковского — Дмитрий Маслеев. Он исполнит «Реквием» В.А. Моцарта и «Концерт № 1 для фортепиано с оркестром». И. Брамса.

А уже на следующей неделе зрители увидят недавнюю премьеру — оперетту «Принцессу цирка», сочетающую классическую историю с элементами яркого шоу. Купить билеты на новую постановку и другие представления из программы «Сыктывкарса тулыс» можно на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: Концерт-открытие фестиваля «Сыктывкарса тулыс» — 12 апреля в 18 часов 30 минут, концерт симфонической музыки с участием Дмитрия Маслеева — 14 апреля в 18 часов, оперетта «Принцесса цирка» — 16 апреля в 18 часов 30 минут.