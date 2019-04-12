2019-04-12T13:12:35+03:00
Общество

Синоптики Коми рассказали о погоде на лето

В августе ожидаются сильные дожди
Ольга СОЛОВЕЙ
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С апреля по сентябрь температура будет выше климатической нормыС апреля по сентябрь температура будет выше климатической нормыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ссылаясь на предварительные прогнозы Гидрометцентра России в апреле-сентябре температура на территории Республики Коми будет выше климатической нормы. Теплее будет апрель, май, август, на крайнем северо-востоке и июль. В июне и на большей части территории в июле температура ожидается в пределах нормы. Месячное количество осадков на территории Республики Коми в апреле-июле, в августе в южных и северо-западных районах ожидается около средних многолетних значений. Сильные дожди ожидаются в августе в северо-восточных районах и в сентябре на большей части региона.

Климатическая норма:

Апрель: в южных районах +2...-0,5С, в северных -2...-9С; норма осадков 27-38 мм, в районах Предуралья 46-72 мм;

Май: в южных районах +8...+5С, в северных +3...+2С, на северо-востоке +1С, на крайнем северо-востоке 0...-3С; норма осадков 35-58 мм, в районах Предуралья 59-70 мм;

Июнь: в южных районах +14...+12С, в северных районах +11...+10С, на крайнем северо-востоке +8...+6С; норма осадков 44-72 мм, в районах Предуралья 70-80 мм;

Июль: норма от +17С на крайнем юге до +12С на крайнем северо-востоке; норма осадков 56-81 мм, в районах Предуралья 83-92 мм;

Август: норма +14...+13С на юге республики до +12...+11С на севере и до +9С на крайнем северо-востоке; норма осадков 61-76 мм, в районах Предуралья 78-88 мм;

Сентябрь: норма от +8С на крайнем юге до +4С на крайнем северо-востоке; норма осадков 64-76 мм, в районах Предуралья 83-124 мм

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ИСТОЧНИК KP.RU

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