2019-04-12T11:58:03+03:00
Общество

Лайфхак: как получить путевку в летний лагерь для сыктывкарского школьника

"КП в Коми" дает инструкцию для родителей
Алиса КОЗЛОВА
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С 15 апреля в Сыктывкаре начнется прием документов в летние оздоровительные лагеряС 15 апреля в Сыктывкаре начнется прием документов в летние оздоровительные лагеряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице Коми с понедельника стартует приемная кампания в оздоровительные лагеря. Многие родители задаются вопросом: как устроить своих чад на отдых? "КП в Коми" дает разъяснения.

Установлены три способа подачи документов.

Первый - на портале образовательных услуг Республики Коми https://giseo-es.rkomi.ru/ посредством авторизации через учетную запись ЕСИА.

Второй - через информационную страницу http://дети11.рф с переходом на авторизацию посредством учетной записи ЕСИА.

Третий - подать документы (лично или почтой) в школу или управление школьного образования администрации МО ГО "Сыктывкар".

Для регистрации заявления о предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря в ГИС ЭО необходимо предоставить следующие документы:

- СНИЛС ребенка

- паспорт родителя

- свидетельство о рождении ребенка

- документ подтверждающий льготную категорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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