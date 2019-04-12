Лайфхак: как получить путевку в летний лагерь для сыктывкарского школьника

В столице Коми с понедельника стартует приемная кампания в оздоровительные лагеря. Многие родители задаются вопросом: как устроить своих чад на отдых? "КП в Коми" дает разъяснения.

Установлены три способа подачи документов.

Первый - на портале образовательных услуг Республики Коми https://giseo-es.rkomi.ru/ посредством авторизации через учетную запись ЕСИА.

Второй - через информационную страницу http://дети11.рф с переходом на авторизацию посредством учетной записи ЕСИА.

Третий - подать документы (лично или почтой) в школу или управление школьного образования администрации МО ГО "Сыктывкар".

Для регистрации заявления о предоставлении путевок в детские оздоровительные лагеря в ГИС ЭО необходимо предоставить следующие документы:

- СНИЛС ребенка

- паспорт родителя

- свидетельство о рождении ребенка

- документ подтверждающий льготную категорию.