В Сыктывкаре прекратили выпуск легендарной туалетной бумаги «56 метров»

Выпуск «легендарной 56-ой» туалетной бумаги, с которой знакомы несколько поколений не только жителей Коми, но и России, прекращен. Об этом сообщает пресс-служба компании ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп».

Бумага «56 метров» (после ребрендинга «Veiro 56 Сыктывкарская») выпускалась с 1987 года на оборудовании итальянской компании Fabio Perini. В месяц с производственной линии на прилавки магазинов уходило до 10 млн рулонов. Компания сообщает, что решение о прекращении производства бумаги, которая наряду со «Снегурочкой» стала брендом Коми, далось с трудом.

Однако компания решила осваивать новые горизонты. Сейчас фирма планирует сосредоточиться на производстве многослойной продукции, для которой нужны новые производственные площади. А итальянское оборудование продали новому владельцу.

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