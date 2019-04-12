Сломали знаменитую «антитеррористическую» калитку возле школы в Сосногорске

В Сосногорске сломали знаменитую «антитеррористическую» калитку перед входом в школу, над которой уже третий месяц иронизирую местные жители. Об этом пишут на паблике «Подслушано в Сосногорске».

Пропажу части калитки заметили в минувшую среду, 10 апреля. Это подарило местным жителям новый повод для шуток:

- Никакие преграды не страшны стремящимся в храм науки. Снесут, затопчут, протопчут! - посмеялась Ирина С.

Уже к вечеру стало известно, что часть калитки вернули на место. Напомним, что в конце января возле сосногорской школы №3 установили пять металлических калиток с замками. Пользователи Интернета тут же высмеяли конструкцию, ведь она практически в два раза выше самой ограды, через которую может перелезть любой желающий. Как пояснила директор школы №3 Тамара Ручкина, в скором времени по периметру учебного заведения будет установлен и сам забор соответствующей высоты. В феврале в Сети появилось видео, как смышленые дети, которые отказываются открывать громоздкую калитку. Они попросту обходят ее сбоку и перешагивают через небольшой заборчик.

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