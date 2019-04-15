2019-04-15T15:08:56+03:00
Общество

Началось голосование за лучшую песню к 100-летию Коми

На конкурс представлены семь композиций
Ольга СОЛОВЕЙ
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Всего на конкурс проступили 46 песен, шесть из них не соответствовали требованиям положения конкурса.Всего на конкурс проступили 46 песен, шесть из них не соответствовали требованиям положения конкурса.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сегодня началось интернет-голосование за лучшую песню о республике в преддверии 100-летия региона. На победу претендуют 7 песенных творений. Голосование проходит на сайте Центра народного творчества и повышения квалификации до конца апреля по ссылке: http://cntipk.ru/golos_opros/golos1.php.

На победу претендуют 7 песен:

1) «Нимав, Коми му». Музыка Александра Горчакова. Слова Виктора Напалкова.

2) «Зыряне». Музыка Алексея Ген. Слова Глеба Горбовского.

3) «Люди мы севера». Музыка и слова ОлесяиНефёдовой.

4) «Песнь о земле Зырянской». Музыка Светланы Герасимович. Слова Константина Фреймана.

5) «Зорька ранняя». Музыка и слова Сергея Кузьмичёва.

6) «Зимний край». Музыка Льва Бойко, Николая Якубина. Слова Льва Бойко.

7) «Республика моя». Музыка Анатолия Берестнева. Слова Эвелины Пиженко.

Всего на конкурс проступили 46 песен, шесть из них не соответствовали требованиям положения конкурса. В итоге жюри под председательством министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми оценивало 40 песен.

Для интернет-голосования были выбраны 7 песен. При голосовании песни расположились в списке согласно жеребьёвке, которая прошла перед запуском голосования. Итоги конкурса будут подведены в конце апреля. Песня-победитель будет исполнена сводным хором на гала-концерте в рамках празднования 100-летия Республики Коми в Сыктывкаре 22 августа 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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