В ЛУКОЙЛ-Коми определили лучших рыбаков
В субботу на льду Усы недалеко от поселка Парма прошли традиционные соревнования по подледному лову рыбы среди работников ЛУКОЙЛ-Коми и членов их семей «Рыбак рыбака…»
Корпоративный чемпионат по зимней рыбалке в этом году собрал под Усинском более 70 участников – сотрудников подразделений ЛУКОЙЛ-Коми и предприятий-подрядчиков, а также их супругов и детей.
После вводного инструктажа по технике безопасности участники вышли на лед, на заранее размеченную площадку. Место каждый выбирал себе сам, в надежде на рыбацкую удачу. Спустя 5 минут после старта соревнований рыбаки уже поздравляли работника нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» Андрея Романова: он поймал первую рыбу.
Лучшим рыбаком среди женщин стала представительница ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Елена Соскова.
По традиции конкурса победителей в нем отметили сразу в нескольких номинациях. Так, самый крупный улов (640 граммов) – у работника ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Егора Осипова. Самую большую рыбу – сига длиной 27 сантиметров – поймал сотрудник центрального аппарата ЛУКОЙЛ-Коми Вячеслав Чебарев.
Лучшим рыбаком среди женщин стала представительница ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Елена Соскова. А лучшим рыболовом среди детей жюри признало Ксению Кравченко. Семилетняя девочка уже не первый раз приезжает на соревнования с отцом – работником управления производственно-технической комплектации ЛУКОЙЛ-Коми. В этом году она впервые получила номер и состязалась наравне со взрослыми мужчинами.
7-летняя Ксения Кравченко не первый раз приезжает на соревнования с отцом. Но в этом году она впервые состязалась наравне со взрослыми мужчинами.
– Желающих принять участие в нынешних соревнованиях оказалось много, и специально для «Рыбак рыбака – 2019» мы увеличили квоту участников до десяти человек от каждого подразделения, – рассказал главный организатор соревнований, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации ЛУКОЙЛ-Коми Андрей Еремеев. – Причем сегодняшний улов не так важен, как общение и настроение этого праздника, его семейная атмосфера.
Самый крупный улов (640 граммов) – у Егора Осипова. А самую большую рыбу – сига длиной 27 сантиметров – поймал Вячеслав Чебарев.
Общий улов составил около пяти килограммов ершей, хариусов и сигов. После завершения отведенных на ловлю трех часов участники соревновались в скоростном бурении лунок и веселых конкурсах – метании валенка, викторинах и других. Уже традиционно весь «пьедестал» и звания лучших бурильщиков собрали сотрудники НШПП «Яреганефть». Финальным аккордом корпоративного праздника стала ароматная рыбацкая уха, собравшая за одним столом всех участников от мала до велика.
После соревнований по ловле рыбы участник бурили лунки на скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU