В ЛУКОЙЛ-Коми определили лучших рыбаков

В субботу на льду Усы недалеко от поселка Парма прошли традиционные соревнования по подледному лову рыбы среди работников ЛУКОЙЛ-Коми и членов их семей «Рыбак рыбака…»

Корпоративный чемпионат по зимней рыбалке в этом году собрал под Усинском более 70 участников – сотрудников подразделений ЛУКОЙЛ-Коми и предприятий-подрядчиков, а также их супругов и детей.

После вводного инструктажа по технике безопасности участники вышли на лед, на заранее размеченную площадку. Место каждый выбирал себе сам, в надежде на рыбацкую удачу. Спустя 5 минут после старта соревнований рыбаки уже поздравляли работника нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» Андрея Романова: он поймал первую рыбу.

Лучшим рыбаком среди женщин стала представительница ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Елена Соскова.

По традиции конкурса победителей в нем отметили сразу в нескольких номинациях. Так, самый крупный улов (640 граммов) – у работника ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Егора Осипова. Самую большую рыбу – сига длиной 27 сантиметров – поймал сотрудник центрального аппарата ЛУКОЙЛ-Коми Вячеслав Чебарев.

Лучшим рыбаком среди женщин стала представительница ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Елена Соскова. А лучшим рыболовом среди детей жюри признало Ксению Кравченко. Семилетняя девочка уже не первый раз приезжает на соревнования с отцом – работником управления производственно-технической комплектации ЛУКОЙЛ-Коми. В этом году она впервые получила номер и состязалась наравне со взрослыми мужчинами.

7-летняя Ксения Кравченко не первый раз приезжает на соревнования с отцом. Но в этом году она впервые состязалась наравне со взрослыми мужчинами.

– Желающих принять участие в нынешних соревнованиях оказалось много, и специально для «Рыбак рыбака – 2019» мы увеличили квоту участников до десяти человек от каждого подразделения, – рассказал главный организатор соревнований, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации ЛУКОЙЛ-Коми Андрей Еремеев. – Причем сегодняшний улов не так важен, как общение и настроение этого праздника, его семейная атмосфера.

Самый крупный улов (640 граммов) – у Егора Осипова. А самую большую рыбу – сига длиной 27 сантиметров – поймал Вячеслав Чебарев.

Общий улов составил около пяти килограммов ершей, хариусов и сигов. После завершения отведенных на ловлю трех часов участники соревновались в скоростном бурении лунок и веселых конкурсах – метании валенка, викторинах и других. Уже традиционно весь «пьедестал» и звания лучших бурильщиков собрали сотрудники НШПП «Яреганефть». Финальным аккордом корпоративного праздника стала ароматная рыбацкая уха, собравшая за одним столом всех участников от мала до велика.