2019-04-15T15:27:13+03:00
Общество

В Коми стартовал прием заявлений в детские лагеря

Записать ребенка можно через интернет
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подать заявление можно несколькими способамиПодать заявление можно несколькими способамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Республике Коми стартовал прием заявлений на зачисление детей в стационарные детские оздоровительные организации. За первые 6 часов родители (законные представители) подали 2,5 тысячи заявлений, из них свыше 2 тысяч – в электронном виде.

Напомним, подать заявление в электронной форме можно на сайте дети11.рф и на портале образовательных услуг Республики Коми посредством авторизации через учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Если у заявителя не получается самостоятельно зарегистрировать заявление в электронной форме, он может обратиться (лично или посредством почтового отправления) в муниципальный орган управления образования или в образовательную организацию (по месту учебы ребенка) с предоставлением подписанного заявления на бумажном носителе на получение путевки для оказания помощи в дальнейшей его регистрации на портале ГИС ЭО. Заявление автоматически регистрируется при условии полного и корректного заполнения предложенных форм.

Бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря с величиной родительского взноса 10% от стоимости проезда предоставляются детям, имеющим статус «трудная жизненная ситуация», в том числе и детям с инвалидностью, детям с ограниченными возможностями здоровья.

За счет средств республиканского бюджета будет оплачена полная стоимости путевок и проезда в детские лагеря Республики Коми и за ее пределами, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Республики Коми или обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, а также для детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних).

Полная оплата стоимости путевок в детские оздоровительные организации, расположенные на территории Республики Коми и за ее пределами, также будет проводиться для одаренных детей, включенных в республиканский реестр одаренных детей в Государственной информационной системе «Электронное образование» на соответствующий текущий год.

Справки по телефонам в Сыктывкаре: (8212) 301-677 (доб. 305), 301-679 (отдел по организации круглогодичного отдыха детей и подростков ГАУ ДО "РЦДЮСиТ")

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сыктывкарцам покажут важность раздельного сбора мусора
На кладбище в пригороде Сыктывкара пересчитают захоронения
Под Усинском легковушка влетела под колеса бензовоза - погибли два человека
На неделе температура в Коми упадет до -27 градусов
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Жительница Корткероса отдала почти 400 тысяч рублей за несуществующие тюльпаны
Лыжница из Коми заняла четвертое место на чемпионате России
На пожаре в Усть-Цилемском районе пострадал мужчина
На "Сыктывкарса тулыс" выступит ведущий пианист России
Зимник Нарьян-Мар – Усинск закроют
В Коми банкомат спас пенсионерку от кражи 400 тысяч
Сенаторы от Коми за год заработали по 5 миллионов
В Сыктывкаре парень упал с седьмого этажа
В Воркуте пожарные сняли кота с девятого этажа
В Сыктывкаре проснулась медведица Кира
В больнице Сыктывкара три часа искали бомбу
В Коми - новый руководитель службы судебных приставов
В Усть-Цилемском районе Николай Канев избран руководителем администрации
Полиция Сосногорска разыскивала похитителя 11 тортиков