В Коми стартовал прием заявлений в детские лагеря

В Республике Коми стартовал прием заявлений на зачисление детей в стационарные детские оздоровительные организации. За первые 6 часов родители (законные представители) подали 2,5 тысячи заявлений, из них свыше 2 тысяч – в электронном виде.

Напомним, подать заявление в электронной форме можно на сайте дети11.рф и на портале образовательных услуг Республики Коми посредством авторизации через учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Если у заявителя не получается самостоятельно зарегистрировать заявление в электронной форме, он может обратиться (лично или посредством почтового отправления) в муниципальный орган управления образования или в образовательную организацию (по месту учебы ребенка) с предоставлением подписанного заявления на бумажном носителе на получение путевки для оказания помощи в дальнейшей его регистрации на портале ГИС ЭО. Заявление автоматически регистрируется при условии полного и корректного заполнения предложенных форм.

Бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря с величиной родительского взноса 10% от стоимости проезда предоставляются детям, имеющим статус «трудная жизненная ситуация», в том числе и детям с инвалидностью, детям с ограниченными возможностями здоровья.

За счет средств республиканского бюджета будет оплачена полная стоимости путевок и проезда в детские лагеря Республики Коми и за ее пределами, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Республики Коми или обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, а также для детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних).

Полная оплата стоимости путевок в детские оздоровительные организации, расположенные на территории Республики Коми и за ее пределами, также будет проводиться для одаренных детей, включенных в республиканский реестр одаренных детей в Государственной информационной системе «Электронное образование» на соответствующий текущий год.

Справки по телефонам в Сыктывкаре: (8212) 301-677 (доб. 305), 301-679 (отдел по организации круглогодичного отдыха детей и подростков ГАУ ДО "РЦДЮСиТ")