"Сыктывкарса тулыс" приглашает на вечер современного балета

Одним из гостей XXIX Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» станет театр «Балет Москва», который стоит в ряду самых сильных хореографических театров России. Коллектив театра познакомит зрителей с хореографией XXI века уже сегодня, 22 апреля, на сцене Театра оперы и балета Республики Коми, впервые выступив в Сыктывкаре.

«Балет Москва» следует идее максимального жанрового многообразия, смелости в выборе выразительных средств, визуального и музыкального оформления. Неповторимый стиль, рожденной в синтезе европейской хореографической школы и легендарной русской балетной традиции представит публике цепочку одноактных балетов «Транскрипция цвета» и «Эвкус».

«Транскрипция цвета» – новый спектакль театра «Балет Москва» и международной творческой команды. На создание балета «Транскрипция цвета» хореографа Хуанхо Аркеса и драматурга Фабьены Вегт вдохновила картина «Конструкция А II» венгерского художника-авангардиста, скульптора и фотографа, педагога Баухауса, Ласло Мохой-Надя и музыка композитора-минималиста Джона Адамса.

В балете «Транскрипция цвета» нет конкретного сюжета. Открывается занавес, и зритель попадает в живописное зазеркалье. Балет, позволяющий каждому зрителю через призму музыкально-танцевального действия по-своему почувствовать драматические коллизии взаимодействия белого и черного, столкновения желтого и красного; это спектакль, дающий возможность стать свидетелем удивительного и вдохновенного разговора музыки, хореографии и живописи в их сюрреалистическом сочетании.

«Эквус» (Equus) в переводе с латинского – лошадь. Многие слышали выражение «лошадиный труд танцовщика». Но мало кто знает, что это словосочетание – не просто красивый афоризм, в нем на самом деле заключается суть искусства артистов балета. Профессия артиста – это кропотливая и изнуряющая работа, требующая ежедневных физических упражнений и постоянных душевных сил.

Для своей работы хореографы Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев выбрали музыку одного из самых ярких и популярных композиторов-минималистов Алексея Айги. Его произведение «Equus» вдохновлено одноименной пьесой английского драматурга Питера Шеффера о самоосознании и становлении подростка, лишенного религии и придумавшего себе бога в образе Лошади.