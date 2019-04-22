2019-04-22T17:15:22+03:00
Общество

В Сыктывкаре Ленин провел мастер-класс по восточному боевому искусству

В школе Чиканчи вспомнили про день рождения вождя Октябрьской революции
Алиса КОЗЛОВА
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Трудно поверить, что Ленин мастерски владеет мощными ударами тхэквондо. Фото: скриншот видео группы "Школа боевых искусств Чиканчи. Сыктывкар" в соцсети "Вконтакте"Трудно поверить, что Ленин мастерски владеет мощными ударами тхэквондо. Фото: скриншот видео группы "Школа боевых искусств Чиканчи. Сыктывкар" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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В советские времена сегодняшний день считался большим праздником, каждый гражданин СССР знал, что 22 апреля родился Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Сегодня вождю Октябрьской революции исполнилось бы 149 лет. О некогда важной дате не забыли в сыктывкарской школе боевых искусств Чиканчи. По случаю дня рождения основателя Советского Союза в спортзале школы сняли шуточный ролик, главным героем которого выступил сам Ильич.

Согласно забавному сценарию, Ленин проводит разминку и мастер-класс по тхэквондо для пролетариата. Вместе с "рабочими" азы восточного боевого искусства постигает Надежда Крупская.

- Мягче руки, Наденька, - делает замечание Ленин своей супруге на тренировке.

Роль лидера партии большевиков блистательно исполнил обладатель красно-черного пояса по тхэквондо Виктор Латкин, его супругой на камеру была чемпион мира по тхэкводно Ольга Румянцева. А рабочий класс изображали участники проекта "Третий возраст", а также тренеры школы боевых искусств Анатолий Чиканчи и Андрей Кетов.

Видео многих заставит улыбнуться, а кого-то вдохновит заняться спортом.

Мастер-класс по тхэквондо товарища Ленина.Руководство школы боевых искусств Чиканчи не забыло, что сегодня исполнилось бы 149 лет В.И.Ленину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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