В Сыктывкаре Ленин провел мастер-класс по восточному боевому искусству

В советские времена сегодняшний день считался большим праздником, каждый гражданин СССР знал, что 22 апреля родился Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Сегодня вождю Октябрьской революции исполнилось бы 149 лет. О некогда важной дате не забыли в сыктывкарской школе боевых искусств Чиканчи. По случаю дня рождения основателя Советского Союза в спортзале школы сняли шуточный ролик, главным героем которого выступил сам Ильич.

Согласно забавному сценарию, Ленин проводит разминку и мастер-класс по тхэквондо для пролетариата. Вместе с "рабочими" азы восточного боевого искусства постигает Надежда Крупская.

- Мягче руки, Наденька, - делает замечание Ленин своей супруге на тренировке.

Роль лидера партии большевиков блистательно исполнил обладатель красно-черного пояса по тхэквондо Виктор Латкин, его супругой на камеру была чемпион мира по тхэкводно Ольга Румянцева. А рабочий класс изображали участники проекта "Третий возраст", а также тренеры школы боевых искусств Анатолий Чиканчи и Андрей Кетов.

Видео многих заставит улыбнуться, а кого-то вдохновит заняться спортом.