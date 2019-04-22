2019-04-22T19:03:37+03:00
Общество

Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»

В забеге смогут принять участие в возрасте от 7 до 13 лет.
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Дети смогут принять участие в забегах с письменного разрешения родителей.Дети смогут принять участие в забегах с письменного разрешения родителей.
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«Зелёный Марафон» Сбербанка, который в этом году приурочен ко Дню защиты детей, предлагает самым маленьким участникам забега разнообразные мероприятия.

В детском забеге на дистанцию не более 420 метров участвуют дети в двух возрастных категориях — от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет. Награждение лучших юных спортсменов будет проводиться также в двух категориях по возрастам. Дети смогут принять участие в забегах с письменного разрешения родителей.

В разных городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут дополнительные активности для детской аудитории. В Сыктывкаре помимо соревновательной программы, для юных горожан будут организованы игровые площадки, конкурсы и мастер-классы (в том числе спортивные).

Также гостей марафона ждет много сюрпризов от партнеров мероприятия: Фитнес центра «Здоровье», фитнес клуба «Грани», компании «Мир виртуальной реальности», Медицинского центра «Институт движения», семейного клуба «Дружок», питомцы которого так полюбились сыктывкарцам.

Организаторы забега предлагают широкую развлекательную программу для детей.

Организаторы забега предлагают широкую развлекательную программу для детей.

«Зелёный Марафон» состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10 и 21,1 км. Чтобы выйти на старт соревнований, необходимо заполнить заявку на сайте. (www.greenmarathon.ru)

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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