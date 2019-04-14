В Сыктывкаре хотят открыть семь речных маршрутов

В Сыктывкаре планируют запустить временные и постоянные маршруты речных перевозок. Соответствующий проект решения 24 апреля рассмотрит совет столицы Коми.

Как отмечается в документе, речные перевозки пассажиров в 2019 году будут осуществляться по двум временным маршрутам на период половодья и ледостава: от гостиницы «Югор» до местечка Заречье и до поселка Седкыркещ. Постоянных маршрутов будет три: район улицы Пушкина – местечко Сидорполой, район улицы Кутузова – Трехозерка, Алешино – Седкыркещ. Право на бесплатный проезд имеют люди, зарегистрированные на территории Заречья (на период половодья и ледостава), а также местечек Сидорполой, Седкыркещ и Трехозерка.

В этом году в Сыктывкаре будут осуществляться и грузовые перевозки. Временный маршрут на период половодья и ледостава: район улицы Кутузова — Заречье, постоянный Алешино –Седкыркещ. По ним же рекомендуется организовать дежурство в ночное время. Бесплатно перевозить транспортные средства смогут только сотрудники МЧС, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и аварийных служб. Для остальных сыктывкарцев перевезти мопед будет стоить 35 рублей, мотоцикл – 51, автомобиль – от 87 до 262 рублей в зависимости от массы.