В Сосногорске столкнулись ВАЗ и KIA: пострадали три человека

В воскресенье, 14 апреля, в Сосногорске столкнулись ВАЗ-2115 и KIA, в результате чего три человека получили травмы. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла 5:55. 39-летний водитель ВАЗ-2115 ехал по улице Вокзальной со стороны Восточной в сторону улицы 8 марта. На перекрестке с улице 65 лет Победы ВАЗ повернул на красный свет, не уступив дорогу KIA под управлением 39-летнего водителя, который поворачивал на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и двое его пассажиров. У водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также перелом ребер. 29-летняя девушка, находившаяся на переднем сиденье, получила черепно-мозговую травму и травмы лица. Оба пострадавших не были пристегнуты ремнем безопасности. Еще один пассажир получил сотрясение и ушибы, от госпитализации отказался.

Водитель ВАЗ-2115 за год привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения восемь раз, водительский стаж с 2009 года.