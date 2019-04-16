Неидеальный, но прекрасный: каким увидел и нарисовал Сыктывкар художник-абстракционист из Голландии

В Национальной галерее Коми открылась выставка картин голландского художника-абстракциониста Ричарда Янсена. Мастер приехал в Сыктывкар в конце марта и в течение двух недель создал два десятка картин, которые и стали основой экспозиции. Мы прогулялись с художником по городу, чтобы понять, что его могло вдохновить на создание произведений искусства.

Первое впечатление. Столица Коми — это не первое место, где побывал Ричард в России. В прошлом году он совершил путешествие из Москвы в Ростов Великий. Тогда Ричарда поразили дороги, отчаянные водители и неприглядные дома. Поэтому он в общих чертах представлял, что его ждет в столице Коми. Но Сыктывкар ему безоговорочно понравился.

Ричард часто прогуливался по Кировскому парку. Природа северной столицы вдохновляла его на создание своих произведенийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- В Голландии все идеально. Здесь же много мест, которые можно охарактеризовать как заброшенные земли. В своих работах я вдохновлялся местами заброшенными, неидеальными, находя в них красоту, - рассказал художник.

Памятники и малые архитектурные формы. Художник оценил арт-объекты от мэрии (например, беседку в Кировском парке) и малые архитектурные формы, которые появились благодаря общественникам (игровые столы от проекта «1780»).

- Мне не нравится, когда администрация все контролирует, как в Голландии. Мы получили ситуацию, когда все правильно, одинаково, идеально, но так неинтересно. Неправильность же форм мне импонирует, - признался художник.

Арт-объект «Беседка» появился в Сыктывкаре всего три недели назадФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отдельно он оценил недавно поставленную в Кировском парке беседку. По его словам, в границах арт-объекта идеально было бы разместить музыкальную группу, чтобы она исполняла свои произведения. Получился бы уличный перформанс. Кстати, свободные библиотеки — это тоже необычно для иностранца.

Дороги. Разноцветные кеды Ричарда за десять минут прогулки стали мокрыми из-за дороги, по которой стекали ручейки.

Ричард создавал картины в мастерской. В пылу работы краска летела во все стороны. В том числе и на кеды.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Но, в целом, дороги в Сыктывкаре не показались ему чем-то страшным. Однако водители и мастерство их управления автомобилями оставили у художника много вопросов. То, что он испытал, проехав в первый раз по российской дороге из Москвы в Ростов Великий, было за гранью его понимания.

Архитектура. Дома в Голландии создают из готовых блоков и собирают с нуля за несколько дней. Они правильные, симметричные, совершенные. Поэтому деревянные «непричесанные» сыктывкарские здания радуют глаз мастера. «Я их безапелляционно люблю», - говорит Ричард. Кирпичные дома в исторической части Сыктывкара тоже понравились художнику, особенно Национальная библиотека с колонами.

Здание библиотеки особенно понравилось РичардуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Искусство. В марте художник часто гулял по Кировскому парку, любовался покрытой льдом рекой и цветным Заречьем на другом берегу Сысолы, а после шел творить в студию. Ему понравилось работать в Сыктывкаре, так как русский язык звучал для него, как тарабарский, что позволяло сохранять ум в абстрактном мире.

Детская площадка в Кировском парке показалась художнику несколько психоделичнойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Картины создаю за 10 -15 минут. Если слишком долго работать, то энергия важного момента уходит. Работы не самые роскошные, но в них было важно захватить момент. Мне нравится ощущение, что они как будто незавершенные. Картины — это не отражение моего опыта, а отражение мига, в котором я работаю, - говорит художник.

Таких открытых библиотек в Голландии нетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Справка «КП-Коми»

Ричард Янсен - художник из Нидерландов. Его выставка появилась благодаря Северному культурному форуму, который прошел в Сыктывкаре в 2018 году. Тогда в столицу Коми приезжал представитель Голландии, который и предложил идею обмена художниками. В этом году в Коми пригласили Ричарда, как яркого представителя европейского абстрактного искусства позднего модернизма. В Национальной галерее Коми выставкой его работ продлится до 6 июня.

Картина художника. Фото : Ольга Березовская/ВК

Картина художника. Фото : Ольга Березовская/ВК

За помощь в проведении прогулки благодарим куратора выставки Антонину Онишко.

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