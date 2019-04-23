2019-04-23T14:46:44+03:00
Общество

«Мы получаем странные письма от «Ухтажилфонда» - с претензиями, но без конкретики:» мэрия Воркуты не довольна регоператором по обращению с мусором

Жители города жалуются на мусор и хлам
Алиса КОЗЛОВА
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Воркутинцы фотографируют мусорные площадки, с которых неделями не вывозится крупногабаритный мусор.Воркутинцы фотографируют мусорные площадки, с которых неделями не вывозится крупногабаритный мусор.
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У жителей Воркуты накопилось масса претензий к региональному оператору по обращению с твердыми бытовыми отходами. Горожане высказывывали свои жалобы на странице мэра столицы Заполярья Игоря Гурьева в соцсети «Вконтакте», а также в городских пабликах. Руководство администрации предъявило замечания представителю ООО «Ухтажилфонд» на совещании в мэрии.

– В выходные мусор вывозился эпизодически, крупно-габаритный мусор не вывозился совсем, – сказала на совещании Ирина Зиберт, вице-мэр Воркуты по вопросам ЖКХ. – Я объехала большую часть жилфонда города, и крупногабаритный мусор был почти везде, в том числе, на контейнерных площадках с пустыми баками. При этом он плотно засыпан снегом, а значит лежит уже довольно долго. Вы сообщили, что КГМ выводится по графику раз в три дня, но проведенная проверка показала следующее: ситуация за выходные практически не изменилась, хотя подъезд для вашей техники к контейнерным площадкам был обеспечен.

Судя по фото, крупногабаритный мусор давно не вывозился из этого двора

Судя по фото, крупногабаритный мусор давно не вывозился из этого двора

Мэрия настаивает на корректировке графика вывоза мусора, причем любого размера, если наступают неблагоприятные погодные условия. Пока у руководства администрации Воркуты есть информация, что региональный оператор не исполняет должным образом свои обязанности по вывозу ТКО.

Также Ирина Зиберт обратила внимание на тот факт, что управляющие компании и управление городского хозяйства и благоустройства до сих пор не получили график вывоза мусора из дворов Воркуты. По этой причине УК не могут вовремя направить дворников для уборки контейнерных площадок после сбора мусора. И в этой связи мусор в ветренную погоду разлетается в разные стороны. В свою очередь, представители воркутинских управляющих компаний подтвердили, что в последнее время усугубилась проблема вывоза крупно-габаритного мусора.

– Администрация города уже в который раз призывает представителей регионального оператора плотнее взаимодействовать с управляющими компаниями, а не придумывать оправдания, – заявил на совещании советник руководителя администрации Александр Литвинов. – Вместо этого мы получаем странные письма от «Ухтажилфонда» - с претензиями, но без конкретики.

Например, в последнем официальном письме ООО «Ухтажилфонд» от 19 апреля указано, что подрядчику «невозможно оказать коммунальные услуги в связи с непрочищенными дорогами по Воркутинскому району, в том числе к городскому полигону». При этом мэрия обладает официальной информацией, что с 13 по 19 апреля на полигон по расчищенной дороге оператором было осуществлено 110 рейсов с отгрузкой ТКО. По дворовым территориям проезд также был обеспечен, ТКО вывозился, за исключением двух дней после двухдневной пурги в начале апреля.

– Складывается ощущение, что, имея такой серьезный тариф регоператор продолжает экономить на количестве рейсов в Воркуте, постоянно придумывая оправдания. При этом только перед МУП «Полигоном» у него существует задолженность около девяти миллионов рублей. Население продолжает высказывать недовольство работой регоператора, при этом раньше такого объема жалоб мы в Заполярье не фиксировали, - отметил Александр Литвинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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