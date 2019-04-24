В Усинске вручили «рубиновых лис» от ЛУКОЙЛа

В рамках церемонии награждения авторов лучших реализованных инициатив XIII Конкурса социальных культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в городском Дворце культуры состоялся гала-концерт с участием артистов из Сыктывкара, Ухты и Усинска.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

На этот раз статуэтками Рубиновой Лисы - символа конкурса – отмечены 16 проектов, ранее победивших в номинациях грантового конкурса нефтяников, – «Духовность и культура», «Спорт» и «Экология». Лучшие инициативы были реализованы в Сыктывкаре, Нарьян-Маре, Сосногорске, Усинске, Печоре, Усть-Цилемском и Ижемском районах, в поселке Ярега. Их авторы вошли в число победителей конкурса в 2017 году, а реализовали проекты в течение 2018-го.

– В компании «ЛУКОЙЛ» принято любые дела и начинания доводить до логического завершения, и мы с большим интересом следим за судьбой реализованных проектов, за тем, к каким позитивным переменам ведет воплощение в жизнь ваших идей, – открыл праздник генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев. – Вот уже второй год мы отмечаем наградами лучшие реализованные проекты, значимые для всего региона. Все они посвящены разным темам, но реализация каждого из них – показательный пример для всех нас.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– В очередной раз ЛУКОЙЛ собирает на этой сцене авторов проектов Конкурса, – отметил в своем приветственном слове глава муниципального образования – руководитель администрации городского округа «Усинск» Николай Такаев. – О том, насколько он значим, говорят проекты, которые реализованы у нас в городе. Я хочу поблагодарить авторов этой идеи за ее воплощение. Конкурсу – продолжения, участникам – побед и новых интересных проектов!

Поздравить авторов лучших проектов в Усинск приехали руководители администраций Ижемского и Усть-Цилемского районов Любовь Терентьева и Николай Канев.

– На средства гранта нефтяников мы сшили костюмы и поучаствовали во многих выставках, представили наш проект в Сыктывкаре на международной выставке KomiExpoTravel, – рассказала после церемонии награждения автор проекта дома культуры усинской деревни Новикбож «Кто в куклы не играл – тот счастья не видал» Ирина Мочалова. – Часто бываем в библиотеках Усинска: проводим мастер-классы, инсценируем сказки. Это очень интересно и просто невозможно остановиться! Мы продолжим подавать заявки на конкурс ЛУКОЙЛа, надеемся на новые победы!

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Концертную программу вечера дополнили выступления усинских артистов и спортсменов, хореографического коллектива «Росинка», сыктывкарских барабанщиков «Beat Makers», а также танцевального коллектива Ухтинского государственного технического университета United Bit. А еще в этот праздничный вечер талисман конкурса обрел имя. Перед началом концерта зрителям предложили голосование за один из вариантов. В итоге победило имя с греческими корнями Лукерья. Поскольку в легендах северных народов лиса – мудрый зверь, то Лукерья будет надежным помощником и советчиком для участников конкурса.