2019-04-25T15:52:54+03:00
Политика

Ученый Владимир Володин исключен из списка кандидатов на пост директора Коми научного центра

Законность этого решения он выяснит в суде
Алиса КОЗЛОВА
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Владимир Володин сомневается в законности решения ученого совета Уральского отделения КНЦВладимир Володин сомневается в законности решения ученого совета Уральского отделения КНЦФото: Алиса КОЗЛОВА
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Похоже, в научных кругах республики ни одни выборы не могут пройти без судебных разбирательств. "КП в Коми" стало известно, что на днях в связи с судебным иском были приостановлены выборы руководителя Коми научного центра (ФИЦ КНЦ УРо РАН).

Иск подал Владимир Володин, исполняющий обязанности директора КНЦ. Его решение связано с тем, что на ученом совете Уральского отделения КНЦ Володин был исключен из числа соискателей на высокий пост. Сейчас ученый через суд пытается выяснить, насколько законным было решение его коллег. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе Коми научного центра.

Напомним, на должность директора КНЦ УрО РАН выдвинулись Евгений Бойко, руководитель Института физиологии, Владимир Володин, врио директора научного центра, Светлана Дегтева, возглавляющая Институт биологии, Игорь Жеребцов, руководитель института языка, литературы и истории, а также Алексей Москалев, заведующий отделом радиоэкологии Института биологии.

На данный момент кандидатов осталось четверо.

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Подходит к окончанию реформа Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, в результате которой вместо КНЦ будет образован ФИЦ - Федеральный исследовательский центр (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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