МегаФон остается лидером по количеству базовых станций в России

С начала года операторы «большой четверки» увеличили число базовых станций до 719 тысяч. Больше всего сооружений – у МегаФона.

Как сообщает Роскомнадзор, наиболее заметную динамику демонстрирует «Т2 Мобайл», число станций которого с начала года увеличилось на 5% почти до 157 тысяч. Объяснить такой рост можно тем, что этот оператор до сих пор наращивает зону покрытия. Количество станций других операторов выросло на 2%: у «ВымпелКома» до 150 тысяч, у МТС — до 180 тысяч, у «МегаФон» — до 232 тысяч.

С начала 2019 года на 6% увеличилось количество базовых станций, поддерживающих стандарт LTE. Всего по стране их стало 260 тысяч, то есть 36% — то есть каждая третья станция теперь поддерживает связь четвертого поколения. Примечательно, что количество базовых станций третьего и второго поколений изменилось незначительно. Скорее всего, операторы уже не видят необходимости в развертывании сетей этого стандарта — эти базовые станции появляются в отдаленных территориях, где нет большого количества населения, а значит и трафика.

У МегаФона и больше всех базовых станций LTE, а их доля в общем количестве превышает 38%, то есть средний показатель по стране. Это связано с тем, что этот оператор первым зашел в этот стандарт, запустив в 2012 году сеть 4G LTE, а с февраля 2014 года введя в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году МегаФон одним из первых в мире запустил в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE), продемонстрировав небывалую скорость передачи данных — 979 Мбит/с.

Благодаря опережающему развитию «МегаФон» остается первым по результатам многих исследований и замеров. По данным Speedtest компании Oookla, самый быстрый мобильный интернет в России — у МегаФона. Для этого было проанализировано более 7,9 миллиона замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов. «Именно на таком интернете все возможности различных сервисов, продуктов и приложений раскрываются в полной мере», — делают выводы эксперты.

Работу сетей операторов изучали и в Сыктывкаре. В 2018 году Роскомнадзор оценивал качество мобильной связи и выяснил, что в 99,9% случаев звонок в сети «МегаФона» доходит до адресата. У остальных операторов показатель был ниже — от 99,8% до 99,3%.

В зоне уверенного приема живут 800 тысяч жителей Коми, то есть 96% населения.