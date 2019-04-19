«Библионочь» и театральный фестиваль: карта выходных в Сыктывкаре

Этот уик-энд, с 19 по 21 апреля, для сыктывкарцев будет наполнен событиями. У любителей культурного отдыха выходные будут просто забиты под завязку: творческая встреча с художницей Юлией Тчанниковой, выставка Ричарда Янсена и продолжение театрального фестиваля «Сыктывкарса тулыс». Меломанам стоит заглянуть на «ГЛЭМсейшн», где группа «Текила Tesla» представит обновленный репертуар, а для семейного отдыха отлично подойдет «Библионочь-2019». Где и когда будут проходить все эти события — узнайте в нашей афише.

ЧТО: Сегодня сыктывкарцы окунутся в «Библионочь-2019». Так как этот год в России объявили театральным, программа «Библионочи» в столице Коми получилась соответствующей. В библиотеке имени Маршака гостей ждет литературное лото «На бис» и спектакль от особых людей театра «Радость моя». В Юношеской библиотеке посетители побывают на косплей-дефиле и мастер-классах по созданию театральной афиши и декораций, а в Национальной библиотеке — на оригами и кукольном спектакле и кастинге актерских амплуа.

ГДЕ: Национальная детская библиотека РК имени С.Я. Маршака (Советская улица, 20), Юношеская библиотека РК (Коммунистическая улица, 78), Национальная библиотека РК (Советская улица, 13).

КОГДА: 19 апреля. В библиотеке имени Маршака акция начнется в 16 часов, в Национальной библиотеке — в 18 часов, в Юношеской библиотеке — в 19 часов.

Источник фото: https://vk.com/tt_cover

ЧТО: Кавер-группа «Текила Tesla» зовет всех на «ГЛЭМсейшн»! Музыканты представят новую программу, на которой исполнят бессмертные хиты «Mötley Crüe», Bon Jovi, «Twisted Sister», «KISS», «W.A.S.P». Стоимость билета на концерт — 200 рублей.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 19 апреля в 21 час.

Фото с официального сайта "Югора"

ЧТО: Сегодня эстеты смогу больше узнать о современных гобеленах. В «Югоре» пройдет творческая встреча с Юлией Тчанниковой — автором выставки «Из цветов соткано…», посвященной современному ткачеству. Художница расскажет, сколько времени занимает изготовление гобелена и сколько цветов она использует при работе над картиной. Также она проведет экскурсию по своей выставке и ответит на вопросы участников встречи.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (улица Горького, 2).

КОГДА: 19 апреля в 11 часов.

Фото из группы Театра оперы и балета "ВКонтакте": https://vk.com/komiopera

ЧТО: Фестиваль «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна») продолжает радовать зрителей. В это воскресенье театралов увлечет комическая опера «Дон Паскуале» с забавным сюжетом и тонким юмором, а в понедельник — балет «Транскрипция цвета. Эквус». Последняя постановка — это сочетание одноактных балетов, имеющих необычные основы: «Транскрипция цвета» родилась благодаря вдохновению, полученным от картин художника-авангардиста Ласло Мохой-Надя, а «Эквус» — благодаря одноименной пьесе Питера Шеффера о самосознании подростка. Купить билеты на «Транскрипцию цвета» и «Эквус», а также на другие постановки «Сыктывкарской весны» можно на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: Комическая опера «Дон Паскуале» — 21 апреля в 18 часов, балет «Транскрипция цвета. Эквус» — 22 апреля в 18 часов 30 минут.

Ричард Янсен

ЧТО: Недавно в Национальной галерее открылась выставка голландского художника-абстракциониста Ричарда Янсена. Основа экспозиции — работы-впечатления от Сыктывкара. Мастер приехал в столицу Коми в конце марта и за две недели написал картины, в которых звучит ощущение живописца о нашем городе.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (улица Кирова, 44).

КОГДА: Все выходные, с 10 до 18 часов.