От 400 тысяч до 55 миллионов: депутаты Госсовета Коми раскрыли свои доходы

Депутаты Госсовета Коми отчитались о своих доходах за 2018 год. 30 парламентариев со всей республики сдали налоговые декларации, в которых указан доход самих депутатов, их супругов, несовершеннолетних детей, а также обозначено имущество и транспортные средства.

«КП-Коми» разобралась, кто из народных избранников получает больше всех, а кто меньше.

Александр Гайворонский

Деятельность: с 2014 – генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Ухта" (г. Ухта РК).

Доходы за 2017 год - 41 501 858,45 рублей

Доходы за 2018 год - 55 991 377,52 рублей

В собственности: две квартиры по 127,5 и 80,7 кв.м, три гаража по 43,7 кв.м, 20,7 кв.м, 23,4 кв.м, два нежилых помещения площадью 57 и 13,8 кв.м, четыре автомобиля марок БМВ 5351, ВАЗ 21013, Audi Q7, Mercedes-Benz V-class 250D 4MATIC, снегоход Линкс Арми, бортовой прицеп РЕСПО М35л.

Собственность его супруги: квартира площадью 83,8 кв.м, машино-место площадью 42, кв.м, гараж – 14,6 кв.м.

Игорь Шиманский

Деятельность: индивидуальный предприниматель (г. Ухта).

Доходы за 2017 год - 16 979 626,84 рублей

Доходы за 2018 год - 16 641 765,75 рублей

В собственности: восемь земельных участков, 11 видов иного недвижимого имущества.

Доход супруги: 2 267 593,87 рублей

Собственность супруги: земельный участок – 616 кв.м, 2/4 квартиры – 114,7 кв.м. гараж – 32,7 кв.м.

Дмитрий Кологривый

Деятельность: с 1987 года – генеральный директор ООО "Сосногорская швейная фабрика".

Доходы за 2017 год - 18 588 936,06 рублей

Доходы за 2018 год - 12 790 869,83 рублей

Собственность: земельный участок площадью 1033 кв.м, дачный дом – 42, кв.м, квартира – 125,2 кв.м, два гаража – 23,3 и 19,4 кв.м, два автомобиля: LEND ROVER DISCOVERY 4, VOLVO XC 70.

Доход супруги: 658 591,87 рублей

Собственность супруги: две квартиры по 81,5 и 31,9 кв.м, гараж – 40, 2 кв.м, машино-место – 14,5 кв.м, автомобиль Hyundai Tucson.

Александр Макаренко

Деятельность: 5 октября 2015 года избран первым зам. председателя Госсовета Коми.

Доход за 2017 год - 4 114 070,32 рублей

Доход за 2018 год - 5 238 007,22 рублей

В собственности: земельный участок площадью 1418 кв.м, ½ земельного участка площадью 231,8 кв.м, две квартиры по 282,8 и 50,3 кв.м, ¾ нежилого помещения – 553,9 кв.м, нежилое помещение – 1589, 8 кв.м.

Сергей Усачев

Деятельность: генеральный директор акционерного общества "Сыктывкарский ликеро-водочный завод".

Доход за 2018 год - 5 549 415,29 рублей

В собственности: земельный участок - 554 кв.м, жилой дом – 80,6 кв.м, квартира – 91,3 кв.м, квартира – 52,8 кв.м.

Доход супруги: 189 021,62 рублей

Надежда Дорофеева

Деятельность: с 28 сентября 2015 года избрана председателем Госсовета Коми.

Доход за 2017 год - 3 689 029,61 рублей

Доход за 2018 год - 5 158 278,07 рублей

В собственности: квартира площадью 71,8 кв.м.

Олег Михайлов

Деятельность: с 16 октября 2015 года – депутат Госсовета Коми на постоянной профессиональной основе.

Доход за 2017 год - 1 481 073,46 рублей

Доход за 2018 год - 3 966 849,00 рублей

В собственности: ½ квартиры площадью 54 кв.м, автомобиль Рено Сандеро.

Валентина Жиделева

Деятельность: с 15 октября 2015 года избрана зам. председателя Госсовета Коми.

Доход за 2017 год - 4 215 997,63 рублей

Доход за 2018 год - 3 927 698,78 рублей

В собственности: земельный участок площадью 1000 кв.м, ¾ квартиры площадью 141 кв.м, гараж площадью 21,8 кв.м, дача – 46,2 кв.м.

Владимир Косов

Деятельность: с 15 октября 2015 года избран зам. председателя Госсовета Коми.

За 2017 год - 3 077 973,30 рублей

За 2018 год - 3 634 820,25 рублей

В собственности: автомобиль Nissan X-Trail, автоприцеп ММЗ, автоприцеп ОШПИ, автоприцеп МЗСА 817710.

Доход супруги: 436 991,14 рублей

Собственность супруги: земельный участок площадью 1056 кв.м, земельный участок площадью 1000 кв.м, жилой дом – 401,2 кв.м.

Василий Жердицкий

Деятельность: с 2001 года генеральный директор ОАО "Интинский хлебозавод".

Доход за 2017 год - 2 985 023,57 рублей

Доход за 2018 год - 3 465 661,70 рублей

В собственности: два земельных участка по 1000 и 533 кв.м, ¼ квартиры площадью 53,1 кв.м, квартира площадью 51,1 кв.м, гараж площадью 70 кв.м, нежилое строение – 28,2 кв.м.

Доход супруги: 334 075,21 рублей

Собственность супруги: ¼ квартиры площадью 53, 1 кв.м.

Сергей Гагаузов

Деятельность: с 1992 года директор "Детской художественной школы" (г. Воркута).

За 2018 год - 3 355 542,56 рублей

В собственности: квартира площадью 19,3 кв.м, квартира площадью 11,6 кв.м, ½ квартиры площадью 63,5 кв.м.

Доход супруги - 1 545 350,67 рублей

Собственность супруги: квартира площадью 69 кв.м, квартира площадью 34,3 кв.м, ½ квартиры площадью 63,5 кв.м.

Александр Пономарев

Деятельность: генеральный директор "Комиавиатранс" (г. Сыктывкар).

Доход за 2017 год - 2 572 358,62 рублей

Доход за 2018 год - 3 354 825,48 рублей

В собственности: две квартиры по 69,3 и 67,6 кв.м, машино-место, автомобиль НИССАН X-Trail.

Доход супруги: 769 566,65 рублей

Собственность супруги: земельный участок площадью 698 кв.м, дача – 22 кв.м, гараж – 21,1 кв.м.

Василий Смалий

Деятельность: с 15 октября 2015 избран председателем комитета Госсовета Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Доход за 2017 год - 2 564 395,51 рублей

Доход за 2018 год - 3 075 023,66 рублей

В собственности: 1/3 квартиры - 88,7 кв.м, гараж - 29,1 кв.м, ½ нежилого помещения – 9,8 кв.м, земельный участок – 52 кв.м, Ssangyong Kyron 161951.

Доход супруги: 286 606,34 рублей

Собственность супруги: 1/3 квартиры - 88,7 кв.м, , ½ нежилого помещения – 9,8 кв.м.

Геннадий Горбачев

Деятельность: 22 марта 2018 года избран председателем комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению.

Доход за 2017 год - 2 181 030,11 рублей

Доход за 2018 год - 2 493 678,55 рублей

В собственности ½ квартиры площадью 83 кв.м.

Его супруга - 149 368,29 рублей

В собственности ½ квартиры площадью 83 кв.м.

Михаил Серов

Деятельность: директор муниципального автономного учреждения "Медиа-информационный центр "Усинск".

Доход за 2018 год - 2 295 892,07 рублей

В собственности: квартира – 42 кв.м.

Доход супруги: 1 732 626,66 рублей

Собственность супруги: квартира – 63,3 кв.м, квартира – 36,9 кв.м, ½ квартиры – 63,3 кв.м.

Сергей Артеев

Деятельность: председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по социальной политике.

Доход за 2017 год - 5 597 747,69 рублей

Доход за 2018 - 2 261 038,52 рублей

В собственности: автомобиль Тойота Лексус RX300

Доход супруги: 17 533 222,62 рублей

Собственности супруги: автомобиль Вольво ХС-60, квартира площадью 134,8 кв.м, и 10 нежилых помещений площадями 91,8 кв.м, 102,8 кв.м, 39,4 кв.м, 26,5 кв.м, 28,2 кв.м, 71,4 кв.м, 61,8 кв.м, 61,3 кв.м, 17,1 кв.м, 4,0 кв.м.

Доход несовершеннолетнего ребенка: 20 485 рублей.

Марина Карельская

Деятельность: с 1984 –заведующий лабораторией Печорской центральной районной больницы.

Доход за 2018 год - 2 241 199,94 рублей

В собственности: земельный участок площадью 600 кв.м, ½ квартиры площадью 44 кв.м.

Доход супруга: 3 987 301,97 рублей

Собственность супруга: ½ квартиры площадью 44 кв.м, квартира площадью 74,9 кв.м, гараж – 43,3 кв.м, Nissan Navara 2.5DAT LE, Toyota Land Cruiser Prado.

Татьяна Саладина

Деятельность: 22 октября 2015 года избрана председателем постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Доход за 2017 год - 1 979 361,49 рублей

Доход за 2018 год - 2 088 750,52 рублей

В собственности: земельный участок – 1000 кв.м, автомобиль Nissan Qashqai

Доход супруга: 248 735,15 рублей

Собственность супруга: земельный участок – 2000 кв.м, земельный участок – 1087 кв.м, земельный участок – 601 кв.м, земельный участок – 50 кв.м, жилой дом – 568,5 кв.м, нежилое здание – 220 кв.м.

Елена Прокопчик

Деятельность: директор МОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи г. Воркуты".

Доход за 2017 год - 1 655 983,85 рублей

Доход за 2018 год - 1 861 494,22 рублей

В собственности: квартира площадью 45,8 кв.м. и квартира площадью 54 кв.м в Беларуси.

Степан Чураков

Деятельность: генеральный директор ООО "Полистрой инвест" (г. Сыктывкар). 16 февраля 2017 года избран председателем комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике.

Доход за 2017 год - 1 995 838,75 рублей

Доход за 2018 год - 1 859 154,94 рублей

В собственности: квартира – 126,1 кв.м, гараж – 17,5 кв.м, 1/29 подземной автостоянки – 779,9 кв.м.

Доход супруги: 4 517 939,50 рублей

Собственность супруги: квартира – 38,2 кв.м, 8/10 квартиры – 289,7 кв.м.

Екатерина Дьячкова

Деятельность: с 1988 – учитель математики, биологии Усть-Усинской средней школы (г. Усинск).

Доход за 2018 год - 1 655 384,47 рублей

В собственности: земельный участок площадью 2241 кв.м, жилой дом площадью 80 кв.м, ½ квартиры площадью 52 кв.м, автомобиль SsangYong Kyron.

Доход супруга – 715 802,21 рублей

Собственность супруга: земельный участок площадью 1200 кв.м, ½ квартиры площадью 52 кв.м, иное недвижимое имущество – 1,3 кв.м.

Леонид Вокуев

Деятельность: с 2016 года – член Коми регионального отделения "Всероссийский Совет местного самоуправления".

Доход за 2017 год - 1 578 812,05 рублей

Доход за 2018 год - 1 573 545,94 рублей

В собственности: квартира площадью 79,9 кв.м, жилой дом площадью 48,8 кв.м, земельный участок площадью 2100, автомобиль Нисан Teana, лодочный мотор HDX Т9.9 ПЛМ, надувная лодка Ниссамаран Муссон ПВХ.

Доход супруги - 320 788,29 рублей

Нина Бондаренко

Деятельность: с 2012 по 2014 гг. – заведующий Ухтинским филиалом "Республиканская общественная приемная Главы РК".

Доход за 2018 год: 1 322 856,51 рублей

В собственности – ¼ квартиры площадью 74, кв.м, ½ квартиры площадью 43, 9 кв.м и гараж площадью 22, 4 кв.м.

Доход супруга - 597 707,38

Собственность супруга – 2/4 квартиры площадью 74 кв.м, ½ квартиры площадью 43,6 кв.м.

Андрей Климушев

Деятельность: фельдшер отделения скорой помощи ГБУЗ РК "Усть-Вымской центральной районной больницы".

Доход за 2017 год - 746 695,69 рублей

Доход за 2018 год – 1 067 306,49 рублей

В собственности: земельный участок площадью 24 кв.м, жилое здание площадью 22,3 кв.м, ¼ квартиры площадью 41,8 кв.м, гараж – 22,8 кв.м, автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА и КИА RIO.

Доход супруги: 287 869,13 рублей

Собственность супруги: ¼ квартиры площадью 41,8 кв.м

Надежда Бажукова

Деятельность: заведующая Троицко-Печорским филиалом Республиканской общественной приемной Главы Республики Коми.

Доход за 2017 год - 1 009 021,91 рублей

Доход за 2018 год - 1 056 199,25 рублей

В собственности: земельный участок площадью 658 кв.м, два жилых дома по 26,4 и 66,8 кв.м и квартира 56,6 кв.м.

Валентина Терехова

Деятельность: начальник участка контроля Сосногорского почтамта УФПС РК ФГПУ "Почта России" (г. Вуктыл).

Доход за 2017 год - 985 966,19 рублей

Доход за 2018 год - 999 769,96 рублей

В собственности: квартира площадью 52,3 кв.м.

Екатерина Руденко

Деятельность: заместитель директора МУ "Централизованная клубная система" (г. Ухта).

Доход за 2017 год - 932 016,21 рублей

Доход за 2018 год - 989 419,89 рублей

Собственность: 1/5 квартиры площадью 63,8 кв.м.

Доход супруга: 1 600 887,36 рублей, 1/5 квартиры площадью 63,8 кв.м и гараж – 18 кв.м.

Владимир Жариков

Деятельность: 22 ноября 2018 года избран председателем постоянной комиссии Госсовета Коми по регламенту и депутатской этике.

Доход за 2017 год - 4 853 526,39 рублей

Доход за 2018 год - 886 750,58 рублей

Собственность: два автомобиля Peugeot 4007, Мерседес Бенц Е220.

Доход несовершеннолетнего ребенка - 206 994,07 рублей

Галина Нагаева

Деятельность: 2013 – 2018 гг. – юрисконсульт ООО "Сыктывкар-Авторадио".

Доход за 2018 год - 700 433,50 рублей

В собственности: 1/3 земельного участка площадью 3464 кв.м, 1/3 жилого дома площадью 28,6 кв.м, две квартиры по 26,6 и 58 кв.м, и 1/9 квартиры площадью 43,6 кв.м.

Алексей Чупров

Деятельность: заведующий филиалом "Центр народной культуры коми-ижемцев "Изьва" (г. Сыктывкар).

Доход за 2018 год - 408 208,43 рублей

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