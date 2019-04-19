2019-04-19T16:54:54+03:00
Общество

Глава Коми за год заработал больше Владимира Путина

Сергей Гапликов отчитался перед населением региона о своих доходах
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: rkomi.ruФото: rkomi.ru
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В 2015 году Сергея Гапликова назначили руководить Республикой Коми. С этого момента жители региона каждый год с интересом наблюдают за его налоговой декларацией, которую он, как и положено госслужащим, сдает каждый год. Сейчас в республике как раз начался отчетный период для всех чиновников. "КП-Коми" посмотрела, как изменились доходы Сергея Гапликова за четыре года управления республикой.

В 2015 году он задекларировал доход в 7 232 869,48 рублей (в том числе доход от продажи транспортного средства - 2 990 000,00). В его собственности на тот момент была 1/5 доля квартиры площадью 65 кв.м, которая до сих пор ему принадлежит.

Доход супруги в 2015 году составлял 619 145,61 рублей. Ей также принадлежит 1/5 квартиры площадью 65 кв.м. Также с 2015 и до сегодняшнего времени за ней числится автомобиль Mercedes-Benz GLA-Class GLA 250 4MATIC. Для понимания, сейчас цены на такую новую машину стартуют от 3 миллионов рублей.

В 2016 году доход главы увеличился до 9 122 714,16 рублей, а его супруги сократился и стал 592 744,68 рублей.

Через год задекларированный доход Сергея Гапликова составил - 9 350 566,59 рублей, его жены - 633 541,38 рублей.

В 2018 году политик заработал рекордную за эти четыре года сумму - 9 918 454,84, как, собственно, и его супруга - 703 162,11.

В свою очередь президент страны Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн. Декларация президента России о доходах, расходах и имуществе опубликована на сайте Кремля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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