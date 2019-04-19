В Коми министр культуры за год стал богаче министра экономики

Вслед за мэрами городов Коми свои налоговые декларации сдали министры. Больше всех за прошедший год заработал министр энергетики Сергей Лазарев. Его доход перевалил за 6 млн рублей. Меньше всех получила министр образования Наталья Якимова – почти 1,5 млн рублей.

«КП-Коми» приводит полный список сведений о доходах государственных служащих республики.

Министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Константин Лазарев

Доход: 6 313 713,58 рублей

Собственность: земельный участок площадью 5078 кв.м, земельный участок площадью 1500 кв.м, квартира – 47,3 кв.м, ½ квартиры – 114,9 кв.м, машиноместо – 15,2 кв.м, автомобили Фольксваген поло, Мерседес-бенц GLC 300 4М

Доход супруги: 1 100 000 рублей

Собственность: ½ квартиры площадью 114,9 кв.м.

Совместная квартира с супругой - в Литве - площадью 60,31 кв.м

Руководитель администрации Главы Коми Михаил Порядин

Доход: 6 290 764,41 (в том числе, доход от продажи транспортного средства 1 800 000)

Собственность: земельный участок – 1500 кв.м, жилой дом - 39,2 кв.м, автомобиль Porsche Macan GTS (для сравнения, сегодня цена кроссовера стартует с отметки в 4 700 тысяч рублей - прим.ред.)

Доход супруги: 2 000 000,04 рублей

Собственность супруги: квартира площадью 59,2 кв.м.

Представитель Коми в Северо-Западном регионе РФ Константин Сапрыкин

Доход: 5 797 908,01 рублей (в том числе, доход от продажи транспортных средств 3 300 000 рублей)

Собственность: земельный участок площадью 1650 кв.м, ¼ квартира площадью 69,2 кв.м, снегоболотоход Can-Am Outlander.

Доход супруги: 2 070 000 рублей

Собственность: пять земельных участков (площадью 5000, 900, 1500, 1200 и 2000 кв.м), жилой дом 145,9 кв.м, ½ квартиры площадью 31,7 кв.м, квартира – 183,9 кв.м, автомобиль LEXUS NX 200t.

Первый зам. председателя Правительства Коми Лариса Максимова

Доход: 4 738 927,27 рублей

Доход супруга: 4 978 423,37 рублей

Собственность супруга: земельный участок площадью 1500 кв.м, 1/2 земельный участок площадью 3720 кв.м, жилой дом площадью 261,7 кв.м, ½ жилого дома площадью 30,3 кв.м, квартира площадью 86,5 кв.м, автомобиль Honda CRV.

Зам. председателя Правительства Коми Наталья Михальченкова

Доход: 4 635 205,02 рублей

Собственность: квартира площадью 104,4 кв.м.

Доход супруга: 3 952 110,47 рублей

Собственность супруга: ½ квартиры площадью 36,5 кв.м, 7/8 квартиры площадью – 165,7 кв.м, автомобиль Toyota Highlander.

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев

Доход: 3 831 618,32 рублей

Собственность: земельная доля - 32600 кв.м, земельный участок – 1572 кв.м, квартира – 66,4 кв.м, автомобили УАЗ -315194, прицеп МЗСА -817710

Доход супруги: 128 102,52 рублей

Собственность супруги: автомобиль Suzuki Jimny.

Министр финансов Коми Галина Рубцова

Доход: 3 633 892,94 рублей

Собственность: квартира - 51,1 кв.м, 1/2 квартиры площадью 33,9 кв.м.

Постоянный представитель Коми при Президенте РФ Григорий Саришвили

Доходы: 3 459 564,19 рублей

Собственность: совместная квартира с женой – 67,5 кв.м, гараж – 18,6 кв.м, автомобиль VOLKSWAGEN MULTIVAN.

Доход супруги: 109 800 рублей

Собственность супруги: земельный участок – 1180 кв.м, земельный участок – 1179 кв.м, жилой дом – 582, 2 кв.м, гараж – 22,2 кв.м.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин

Доход: 3 334 283,93 рублей (в том числе доход от продажи недвижимого имущества 480 000 рублей)

Собственность: совместная квартира площадью 100,1 кв.м.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов

Доход: 3 310 905,01 рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Коми Игорь Бобков

Доход: 3 047 355,88 рублей

Собственность: три квартиры по 112,5, 79,9, 50,4 кв.м, два гаража по 19,9 и 19,6 кв.м, два автомобиля PORSCHE MACAN S, ВАЗ 2107.

Доход супруги: 994 432,88 рублей

Собственность супруги: две квартиры – 75,2 кв.м, 77,7 кв.м, два гаража – 20,2 и 20,3 кв.м, два нежилых помещения – 54,6 и 45 кв.м.

Руководитель Службы Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев

Доход: 2 817 293,08 рублей (в том числе, доход от продажи транспортных средств 470 000,00)

Собственность: ½ земельного участка площадью 804 кв.м, ½ жилого дома площадью 81,4 кв.м, Sang Yong Kyron.

Доход супруги: 463 897,37 рублей

Доход несовершеннолетнего ребенка: 8 000 рублей.

Министр национальной политики Коми Галина Габушева

Доход: 2 768 295,97 рублей

Собственность: две квартиры - 50,4 и 38,8 кв.м.

Министр Коми имущественных и земельных отношений Александр Сажин

Доход: 2 613 183,66 рублей

Собственность: квартира – 34.2 кв.м, три автомобиля Renault Duster, SUZUKI SX4, Nissan Almera Classic.

Председатель комитета Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев

Доход: 2 608 681,72 рублей

Собственность: 1/3 квартиры площадью 69,4 кв.м, ½ квартиры площадью 32,7 кв.м. гараж - 20,4 кв.м, автомобиль Honda CRV.

Доход супруги: 1 088 256,71 рублей

Собственность: 1/3 квартиры площадью 69,4 кв.м.

Министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин

Доход: 2 568 485,53 рублей

Собственность: автомобиль Hyndai SM Santa FE classic.

Доход супруги: 221 013,88 рублей

Собственность супруги: квартира – 55,9 кв.м.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин

Доход: 2 438 575,44 рублей

Собственность: ½ квартиры площадью 57,6 кв.м, автомобиль Nissan Qashqai 2.0CVT Tekna.

Доход супруги: 626 387,02 рублей

Собственность супруги: земельный участок площадью 1036 кв.м, жилой дом – 46,1 кв.м, ½ квартиры – 57,6 кв.м.

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной

Доход: 2 385 557,82 рублей

Собственность: 1/5 квартиры площадью 59,6 кв.м, квартира – 34,8 кв.м, автомобиль Форд Фокус.

Доход супруги: 895 522,98 рублей

Собственность: 2/5 квартиры площадью 59,6 кв.м.

Министр экономики Коми Марина Анисимова

Доход: 2 382 706,99 рублей

Собственность: ¼ квартиры площадью 130 кв.м, квартира – 87,9 кв.м, автомобиль АУДИ S5.

Министр юстиции Коми Дмитрий Наумов

Доход: 2 325 295,15 рублей

Собственность: квартира – 39,5 кв.м, автомобиль Ситроен С4.

Доход супруги: 1 371 111 рублей

Собственность – квартира в Черногории - 91 кв.м.

Министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексей Просужих

Доход: 2 041 861,55 рублей (в том числе, доход от продажи транспортного средства 344 000,00)

Собственность: ½ квартиры площадью 69,6 кв.м, автомобиль ФОРД Куга.

Доход супруги: 609 982,10 рублей

Собственность супруги: ½ квартиры площадью 69, 6 кв.м.

Министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко

Доход: 1 649 836,47 рублей

Собственность: ½ квартиры площадью 60,8 кв.м, квартира площадью – 44,8 кв.м, автомобили Nissan Murano, Lexus LX 450D.

Доход супруги: 567 166, 27 рублей

Собственность: ½ квартиры площадью 60,8 кв.м, автомобиль Шкода Фабиа.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова

Доход: 1 472 471,61 рублей

Собственность: совместная с мужем квартира площадью 67,9 кв.м.

Доход супруга: 609 823,97 рублей

Собственность супруга: автомобили КИА РИО и Тойота Королла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От 400 тысяч до 55 миллионов: сколько за 2018 год заработали депутаты Госсовета Коми

Депутаты Госсовета Коми отчитались о своих доходах за 2018 год. 30 парламентариев со всей республики сдали налоговые декларации, в которых указан доход самих депутатов, их супругов, несовершеннолетних детей, а также обозначено имущество и транспортные средства. (подробности)

Сергей Гапликов отчитался перед населением региона о своих доходах (подробности)