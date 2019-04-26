Семейный благотворительный праздник и джаз-вечеринка: где провести выходные в Сыктывкаре

Уик-энд с 26 по 28 апреля в Сыктывкаре пройдет под знаком искусства. Театралам выходные предложат постапокалиптическую историю «Зверь» и постановки с испанским темпераментом, а танцорам линди-вечеринку «JazzOn». Любителей живописи заинтересует мастер-класс Юлии Тчанниковой, на котором она покажет три разные акварельные техники. А для семейного отдыха подойдет благотворительная акция «Когда мои друзья со мной». Там будут петь Альфия Коротаева, Алексей Юрковский и Оксана Клипка. Все подробности событий ищите в нашем дайджесте.

"Зверь" рассказывает о людях, выживающих после Апокалипсиса

ЧТО: Спектакль «Зверь» — оригинальная история о людях, выживающих в мире постапокалипсиса. Несмотря на мрачные декорации он наполнен юмором. Остроты спектаклю добавляет интересное музыкальное наполнение и танцевальные номера. При этом «Зверя» нельзя назвать чисто развлекательным действом: пищу для размышлений в нем найдет как старшее поколение, так и молодежь.

ГДЕ: Театр драмы имени В.С. Савина (Первомайская улица, 56).

КОГДА: 26 апреля в 18 часов 30 минут.

ЧТО: Любите танцевать? Тогда вам прямая дорога на линди-вечеринку «JazzOn»: будет много танцев, музыки и чаепитие с вкусностями. Стоимость входа — 200 рублей.

ГДЕ: Зал «Свое пространство» (Первомайская улица, 9).

КОГДА: 26 апреля с 21 часа.

ЧТО: В воскресенье сыктывкарцы смогут больше узнать о живописи. В «Югоре» пройдет мастер-класс Юлии Тчанниковой. Участники напишут картину, используя разные техники: акварель по-сухому, акварель по-мокрому и многослойную акварельную технику (лессировку). Записаться на мастер-класс можно по телефону 8(8212)298-007. Цена — 300 рублей.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (улица Горького, 2).

КОГДА: 28 апреля в 16 часов.

ЧТО: Акция «Когда мои друзья со мной» сочетает семейный праздник и помощь бездомным собакам и кошкам. Гости праздника поучаствуют в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, увидят фото животных из сыктывкарских приютов и концерт с участием Альфии Коротаевой, Алексея Юрковского и Оксаны Клипки. Также на празднике будет организована благотворительная ярмарка мастеров.

ГДЕ: Центр досуга и кино «Октябрь» (Советская улица, 53).

КОГДА: 28 апреля в 15 часов.

Фото с сайта Театра оперы и балета

ЧТО: Сыктывкарские театралы на этих выходных прочувствуют испанскую страсть и темперамент. В субботу их ждет жгучая история любви «Кармен», а в воскресенье для «Случайных встреч» распахнутся двери таверны. Там зрители услышат музыку испанских, португальских и латиноамериканских композиторов. Приглашенными гостями концерта станут Алексей Носов из Санкт-Петербурга и Ана Сэйксас из Португалии.

И опера, и концерт — часть театрального фестиваля «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна»). Он завершится гала-концертом уже на следующей неделе, поэтому спешите купить билеты на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 33).

КОГДА: Опера «Кармен» — 27 апреля в 18 часов, концерт-аперитив «Случайные встречи» — 28 апреля в 16 часов, заключительный гала-концерт фестиваля «Сыктывкарса тулыс» — 30 апреля в 18 часов.

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