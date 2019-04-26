В Сыктывкаре лабрадор, найденный полуживым в мусорном баке, окончательно поправился

Сыктывкарский лабрадор, найденный умирающим в мусорном баке, окончательно поправился. Напомним, 6 марта пес был случайно замечен горожанкой в мусорном контейнере во дворе дома по ул.Морозова,29. У несчастного животного в трех местах был пробит череп, а сверху собаку придавили диваном.

Благодаря волонтерам приюта "Друг" лабрадора удалось спасти. Ему была оказана ветеринарная помощь, пес прошел лечение и вернулся к жизни. Пока собака не обрела нового хозяина - Лавруша (такую кличку придумали ему волонтеры) находится на передержке. Но на сегодняшний день пес чувствует себя хорошо. У него отличный аппетит, он с удовольствием выходит на прогулки и обычно находится в хорошем настроении. Радует, что после пережитой травмы, которую ему нанес бывший владелец, Лавруша не потерял веры в доброту людей.

Отметим, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении бывшего владельца лабрадора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре в мусорном контейнере нашли собаку: полиция ищет хозяев.

Сыктывкарская полиция проводит проверку по факту обнаружения в мусорном контейнере умирающего лабрадора. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД. (подробнее)

Полиция не будет возбуждать уголовное дело против сыктывкарца, выбросившего раненного лабрадора на помойку

Пока волонтеры лечили Лаврика, полицейские смогли установить личность его хозяина. Была инициирована проверка, но уголовное дело не возбудили: по статье 245 УКРФ ответственность предусмотрена за сознательное жестокое обращение с животными с целью причинения боли и страданий. В действиях бывших хозяев лабрадора злого умысла и хулиганских побуждений не увидели. (подробнее)