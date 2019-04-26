2019-04-26T10:27:04+03:00
Общество

В Сыктывкаре лабрадор, найденный полуживым в мусорном баке, окончательно поправился

После пережитых травм пес не потерял веры в доброту людей
Алиса КОЗЛОВА
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Лавруша вернулся к жизни.Лавруша вернулся к жизни.
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Сыктывкарский лабрадор, найденный умирающим в мусорном баке, окончательно поправился. Напомним, 6 марта пес был случайно замечен горожанкой в мусорном контейнере во дворе дома по ул.Морозова,29. У несчастного животного в трех местах был пробит череп, а сверху собаку придавили диваном.

Благодаря волонтерам приюта "Друг" лабрадора удалось спасти. Ему была оказана ветеринарная помощь, пес прошел лечение и вернулся к жизни. Пока собака не обрела нового хозяина - Лавруша (такую кличку придумали ему волонтеры) находится на передержке. Но на сегодняшний день пес чувствует себя хорошо. У него отличный аппетит, он с удовольствием выходит на прогулки и обычно находится в хорошем настроении. Радует, что после пережитой травмы, которую ему нанес бывший владелец, Лавруша не потерял веры в доброту людей.

Отметим, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении бывшего владельца лабрадора.

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Пока волонтеры лечили Лаврика, полицейские смогли установить личность его хозяина. Была инициирована проверка, но уголовное дело не возбудили: по статье 245 УКРФ ответственность предусмотрена за сознательное жестокое обращение с животными с целью причинения боли и страданий. В действиях бывших хозяев лабрадора злого умысла и хулиганских побуждений не увидели. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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