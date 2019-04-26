Проект "Возвращение": сыктывкарец Владимир Дымов рассказал о своем дедушке, погибшем в Белгородской области

В рамках проекта "КП в Коми" "Возвращение" сыктывкарец Владимир Дымов вспоминает своего деда Дымова Максима Степановича, который был призван на фронт из села Усть-Уса.

- До войны мой дед работал редактором окружной газеты "Вэр фронт", сотрудником областной газеты "Коми комсомолец", заведующим партийной газеты "Социалистической войвыд". На фронт он был призван 12 июля 1941 года Усть-Усинским районным военным комиссариатом. К сожалению, у нас мало информации о его подвигах на войне. Но мне удалось выяснить, где и когда погиб мой дед. Это произошло 22 января 1943 года в селе Ильинка Алексеевского района Белгородской области. Сейчас останки политрука Дымова Максима Степановича покоятся в братской могиле в селе Ильинское.

"КП-Коми" собираем истории читателей о родственниках, участвовавших в войне. Каждый может рассказать о своих родных, прислав семейную историю на адрес kp@kpkomi.ru или написав в vk.me/kp_komi

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В проекте "Возвращение" редактор "КП-Коми" Наталия Бешкарева делится воспоминаниями о своем дедушке, который получил ранение в сражении под Курском (подробности)

18-летняя Сима вместе со своим отцом ушла на фронт. Всю войну прослужила "на ключе" - радисткой. Дошла до Польши в звании лейтенанта (подробности)

"Я к тебе на майские приеду, молча сяду на скамейку и шепну: "Здравствуй, дед. Спасибо за Победу, за меня, за нас, за тишину..." Так свой рассказ о прадедушке Иване Иевлевеначала Ксения Козыревская. В рамках проекта «Возвращение» она вспоминает своего родственника и с уверенностью говорит: «Я помню, я горжусь!» (подробности)

Проект «Возвращение»: любовная история военных лет из Ижемского района. Татьяна Хозяйнова во время ВОВ писала письма своему односельчанину Андрону Каневу, который ушел на фронт. (подробности)

Проект "Возвращение": ижемец написал художественный рассказ по воспоминаниям своего дедушки - ветерана ВОВ. Суть истории Игоря Колесова становится понятна только в конце повествования (подробности)