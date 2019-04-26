2019-04-26T14:06:13+03:00
Общество

Проект "Возвращение": сыктывкарец Владимир Дымов рассказал о своем дедушке, погибшем в Белгородской области

Дымов Максим Степанович был призван на фронт из села Усть-Уса
Алиса КОЗЛОВА
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Фото "КП в Коми" предоставил Владимир Дымов.Фото "КП в Коми" предоставил Владимир Дымов.
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В рамках проекта "КП в Коми" "Возвращение" сыктывкарец Владимир Дымов вспоминает своего деда Дымова Максима Степановича, который был призван на фронт из села Усть-Уса.

- До войны мой дед работал редактором окружной газеты "Вэр фронт", сотрудником областной газеты "Коми комсомолец", заведующим партийной газеты "Социалистической войвыд". На фронт он был призван 12 июля 1941 года Усть-Усинским районным военным комиссариатом. К сожалению, у нас мало информации о его подвигах на войне. Но мне удалось выяснить, где и когда погиб мой дед. Это произошло 22 января 1943 года в селе Ильинка Алексеевского района Белгородской области. Сейчас останки политрука Дымова Максима Степановича покоятся в братской могиле в селе Ильинское.

"КП-Коми" собираем истории читателей о родственниках, участвовавших в войне. Каждый может рассказать о своих родных, прислав семейную историю на адрес kp@kpkomi.ru или написав в vk.me/kp_komi

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ИСТОЧНИК KP.RU

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