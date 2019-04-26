2019-04-26T14:53:21+03:00
Общество

Возле Сыктывкарской школы на ученика напала собака: медики рассказали "КП в Коми" о его состоянии

Директор учебного заведения сообщила, где могут возникать скопления собак
Алиса КОЗЛОВААнастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Собака напала на 10-летнего мальчика возле школы №1Собака напала на 10-летнего мальчика возле школы №1Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В столице Коми 10-летний мальчик стал жертвой нападения собаки. Происшествие случилось возле школы №1, где и учится ребенок.

Сейчас пострадавший находится в отделении травматологии Республиканской Детской клинической больницы. Как сообщили "КП в Коми" в региональном минздраве, врачи характеризуют его состояние как удовлетворительное. Ориентировочно через пять дней мальчика будет выписан.

Как рассказала «КП в Коми» директор школы №1 Елена Шехонина, в учебное заведение по факту укуса никто не обращался. В целом, обстановка около школы спокойная. За ограду, которым окружено учебное заведение, животные не проникают, а случайных собак оперативно отгоняют.

- Скопления собак могут быть у гаражей, около бани №4 и во дворах, - подытожил директор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Каждому из нас грозили обрезать веревки»: откровения промышленного альпиниста о странных заказах и покупке «корочек»
В сезон работ на высоте узнали, где учат промышленных альпинистов, кто думает о своей безопасности и почему бабушки грозят перерезать веревки "высотникам"
Новости 24
Сыктывкарский горсуд обязал коммунальщиков организовать сбор ртутных ламп
Три лыжника из Коми будут бегать в новом сезоне за сборную страны
В выходные на юго-западе Коми выпадет 30% месячной нормы осадков
На постаменте памятника Виктору Савину пропала буква
В Сыктывкаре осужденный заплатит штраф за татуировки с нацисткой символикой
В Коми директор «Автодора» обвиняется в том, что выписал сам себе премии на 3 млн рублей
Осужденные в Коми научились выпекать куличи и раскрашивать пасхальные яйца
Приговор фигурантам «дела Гайзера» начнут оглашать 10 июня
В пригороде Сыктывкара из столовой сделают спортивный комплекс
Воркутинский пес, на которого напал живодер, идет на поправку
В Сыктывкаре подрядчика, который установит колесо обозрения, определят на аукционе
Фестиваль "Сыктывкарса тулыс" продолжится оперой "Кармен"
В Усинске ищут организацию для отлова бездомных собак
В Сосногорске гражданские супруги потеряли почти миллион рублей, пытаясь вернуть деньги с фондовой биржи
Первый пошел: между сыктывкарскими Седкыркещем и Алёшино начал курсировать паром
В Сыктывкаре возобновится суд по делу Василия Гончаренко
Рэпер Mnogoznaal возвращается в свой родной город
Столица Коми перейдет на цифровое телевидение - что делать горожанам?
Воркутинские врачи рассказали, как чувствует себя найденная в пакете новорожденная малышка
Следком начал проверку по факту обнаружения младенца в Воркуте
Новорожденную девочку нашли под лестницей многоэтажки в Воркуте
Заключенные сыктывкарской колонии отреставрируют "Фрегат"
В Коми ближе к выходным повеет холодом
Экс-директор САТП № 1 Рукавишников не смог доказать в суде необоснованность возбуждения уголовного дела
"Эссеры" сами решат, кто займет место покойного Алексея Канева в совете Сыктывкара