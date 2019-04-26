Возле Сыктывкарской школы на ученика напала собака: медики рассказали "КП в Коми" о его состоянии

В столице Коми 10-летний мальчик стал жертвой нападения собаки. Происшествие случилось возле школы №1, где и учится ребенок.

Сейчас пострадавший находится в отделении травматологии Республиканской Детской клинической больницы. Как сообщили "КП в Коми" в региональном минздраве, врачи характеризуют его состояние как удовлетворительное. Ориентировочно через пять дней мальчика будет выписан.

Как рассказала «КП в Коми» директор школы №1 Елена Шехонина, в учебное заведение по факту укуса никто не обращался. В целом, обстановка около школы спокойная. За ограду, которым окружено учебное заведение, животные не проникают, а случайных собак оперативно отгоняют.

- Скопления собак могут быть у гаражей, около бани №4 и во дворах, - подытожил директор.