У кого дороже: на чем ездят чиновники из Коми

В своих декларациях за 2018 год депутаты Госсовета и министры Коми указали не только доходы, но и свои автомобили и другие средства передвижения. Представленный автомобильный парк поражает воображение. Кто-то выбирает скромное авто, чья цена не превышает и миллиона рублей, а кто-то владеет таким «конем», что и стоимость называть страшно. При этом в некоторых случаях представители власти имеют по три машины на семью, а кто-то ни одной.

«КП-Коми» выяснила, сколько ориентировочно стоят авто депутатов и министров региона. В своих подсчетах мы ориентировались на официальные сайты автопроизводителей, где указаны цены на новые марки машин.

Депутаты Госсовета Коми

Дороже 5 млн рублей

У самого обеспеченного члена Госсовета - генерального директора «Газпром трансгаз Ухта» Александра Гайворонского во владении сразу четыре автомобиля. Самым дорогим в гараже Гайворонского числится Mercedes Benz V-class 250D 4MATIC, чья стоимость начинается от за 6,5 млн рублей. На втором месте роскошный Audi Q7 - от 4,5 млн рублей. На третьем - BMW 5351 за 1,3 млн рублей. И замыкает топ скромный ВАЗ 21013 с примерной стоимостью в 150 тысяч рублей.

От 2 до 4 млн рублей

Депутат Александр Макаренко в 2017 году приобрел Toyota Hilux пикап, чья стоимость начинается от 2,3 млн рублей. А вот Сергей Артеев и его жена ездят на машинах, чья цена переваливает за 3 млн рублей. Сергей Артеев выбрал себе Toyota Lexus RX300, а его супруга Volvo ХС-60.

Владимир Жариков, чей доход за год упал почти на 4 млн рублей, тем не менее задекларировал сразу две роскошные машины: Mercedes Benz Е220 – цена начинается от 3 150 тысяч рублей и Peugeot 4007 - от 900 тысяч рублей. Марина Карельская задекларировала два автомобиля своего мужа: Nissan Navara 2.5 DAT LE - за 1 775 000 и Toyota Land Cruiser Prado – 2,5 млн рублей.

От 1 млн рублей

Генеральный директор «Сосногорской швейной фабрики» Дмитрий Кологривый вписал в декларацию Land Rover Discovery IV, чья цена начинается от 1 400 тысяч рублей и Volvo XC70 – от 990 тысяч рублей. При этом его жена выбрала себе Hyundai Tucson - стоимость начинается от 1 444 000 рублей.

Заместитель председателя Госсовета Коми Владимир Косов в 2016 году приобрел Nissan Х-Trail (цена – от 1 365 000) и до сих пор ездит на нем. Его коллега Александр Пономарев рассекает по улицам Сыктывкара точно на таком же авто. Татьяна Саладина выбрала себе Nissan Qashqai – от 1 170 000 рублей, а Леонид Вокуев - Nissan Teana от 1 млн рублей.

Меньше 1 млн рублей

Но есть и скромные депутаты, которые предпочитают недорогие авто, чья цена не превышает одного миллиона рублей. Это Василий Смалий и Екатерина Дьячкова - оба ездят на Ssangyong Kyron – от 600 000 рублей. Андрей Климушев владеет Chavrolet Niva за 680 000 рублей и KIA Rio за 700 тысяч рублей.

Генеральный директор «Интинского хлебозавода» Василий Жердицкий ездит на Mitsubishi Lancer 10 за 550 000 рублей. А вот Олег Михайлов передвигается на скромном, по меркам нашего списка, Renault, чья цена начинается от 564 000 рублей.

Среди депутатов Госсовета Коми есть и те, кто предпочитает обходиться без личного транспорта. Это Сергей Усачев, Надежда Дорофеева, Игорь Шиманский, Валентина Жиделева, Сергей Гагаузов, Геннадий Горбачев, Михаил Серов, Елена Прокопчик, Степан Чураков, Нина Бондаренко, Надежда Бажукова, Валентина Терехова, Екатерина Руденко, Галина Нагаева, Алексей Чупров.

Министры Коми

Дороже 5 млн рублей

Самый дорогостоящий автопарк у министра строительства и дорожного хозяйства Коми Андрея Крикуненко. Он владеет Lexus LX 450D (цена на новый автомобиль стартует с 6 400 тысяч рублей) и Nissan Murano (стоимость начинается с 2 160 тысяч рублей).

От 2 до 4 млн рублей

Руководитель администрации Главы Коми Михаил Порядин ездит на Porsche Macan GTS - по цене от 4 128 тысяч рублей. А вот самый богатый министр Коми по итогам деклараций за 2018 год Константин Лазарев имеет две машины. Это Volkswagen Polo – от 600 тысяч рублей и внушительный Mercedes Benz GLC 300 4М - от 2 900 тысяч рублей.

Представитель Коми в Северо-Западном регионе РФ Константин Сапрыкин отличился и задекларировал снегоболотоход Can-Am Outlander. Цены на подобный транспорт начинаются 1 200 тысяч рублей. А вот у его жены Lexus NX 200t за 2 819 000 pублей.

Зам. председателя Правительства Коми Наталья Михальченкова не имеет в декларации своего автомобиля, но ее супруг ездит на шикарной Toyota Highlander (стоимость от 3 500 000 рублей).

У постоянного представителя Коми при Президенте РФ Григория Саришвили - Volkswagen Multivan (стоимость от 2 600 000 рублей). У уполномоченного по защите прав предпринимателей в Коми Игоря Бобкова в гараже стоят сразу Porsche Macan S за 4 100 000 и ВАЗ 2107, чья цена начинается от 50 000 рублей.

Председатель комитета Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев ездит на Honda CR - от 2 млн рублей.

Министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин рад своей Hyndai SM Santa FE classic, чья цена начинается от 2 млн рублей.

От 1 млн рублей

Первый зам. председателя Правительства Коми Лариса Максимова живет без собственного авто, а вот за ее мужем числится Honda CRV, чья цена начинается от 1 600 000 рублей.

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев выбрал себе скромный УАЗ - 315194 за 700 000 рублей, а супруга приобрела Suzuki Jimny - цены от 1 100 000 рублей.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова своей машины не имеет, а вот у ее мужах их сразу две: KIA Rio - от 730 000 рублей и Toyota Corolla - от 1 170 000 рублей. Министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексей Просужих предпочитает Ford Kuga – 1 445 000 рублей. Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной выбрал Ford Focus за 1 млн рублей. Министр юстиции Коми Дмитрий Наумов рассекает на Citroën C4 за 1 млн рублей. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин задекларировал автомобиль Nissan Qashqai 2.0 CVT Tekna (от 1 300 000 рублей).

Меньше 1 млн рублей

Министр Коми имущественных и земельных отношений Александр Сажин решил взять количеством и задекларировал сразу три авто, чья цена не превышает 1 млн рублей. Это Renault Duster – 630 000 рублей, Suzuki SX4 – от 900 000 рублей, Nissan Almera Classic – 600 000 рублей.

И лишь руководитель Службы Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев владеет скромненьким Sang Yong Kyron за 600 000 рублей.

Среди руководителей министерств Коми некоторые обходятся и вовсе без собственного автопарка. К их числу относятся министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, министр финансов Коми Галина Рубцова, министр экономики Коми Марина Анисимова, министр национальной политики Коми Галина Габушева.

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