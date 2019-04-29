В Коми появится первый технопарк

В Коми обещают создать первый технопарк. Само название "технопарк" настораживает, ведь оно вызывает ассоциации со скандальной стройкой на станции Шиес в Архангельской области (полигон под мусор из Московской области официально называется "Экотехнопарк"). Но, как удалось выяснить "КП в Коми", будущий технологический комплекс никак не будет связан с мусором.

Технопарк намерено создать ООО "Алграф", специализирующееся на производстве мебели. У общества есть свободные промышленные площадки, которые они готовы предоставить партнерам. Помещения общей площадью 29 тысяч квадратных метров расположены в сыктывкарском местечке Човью. В рамках деятельности технопарка его резидентам планируется предоставить необходимую инфраструктуру и базовое оборудование для производства.

- Технопарк специализируется на развитие инновационных проектов и производстве товаров. Мы готовы к сотрудничеству с институтом химии и предприятиями, которые уже давно успешно работают на рынке республики. На сегодняшний день резидентами технопарка готовы стать 10 организаций, - заявил "КП в Коми" Александр Ануфриев, директор ООО "Алграф"

На территории технопарка планируется реализовать проект института химии "Вэр ва" по очистке водоемов от нефтепродуктов, а также по производству изделий из пластика и стекла из эпоксидной смолы. Пока еще пустующие промышленные площадки будут предоставлены предприятиям по производству снегоплавильных машин, мульчеров для леса и пеллет.

Технопарки имеют право на финансовую поддержку из федерального бюджета. Руководитель ООО "Алграф" в беседе с корреспондентом "КП в Коми" подчеркнул, что рассчитывает получить из общероссийской казны от 200 до 250 миллионов рублей.

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