2019-04-29T14:19:38+03:00
Общество

Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»

Жители смогут сами выбрать, какое мероприятие пройдет в их городе
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Каждый город-участник «Зелёного Марафона» проведет специальную социальную акцию. Фото предоставлено ПАО СбербанкКаждый город-участник «Зелёного Марафона» проведет специальную социальную акцию. Фото предоставлено ПАО Сбербанк
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Во всех городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут специальные социальные акции. На сайте greenmarathon.ru с 23 апреля по 8 мая на выбор предложены три варианта мероприятий. Осуществлена будет та акция, которая наберет больше всего голосов.

Большое количество акций, которые участвуют в голосовании, нацелены на благоустройство территории и сбор экологически опасных товаров. Однако центральное место занимают мероприятия, связанные с поддержкой детских домов, детей, испытывающих сложности со здоровьем, советов ветеранов и приютов для бездомных животных.

Большое количество акций, которые участвуют в голосовании, нацелены на благоустройство территории и сбор экологически опасных товаров. Фото предоставлено ПАО Сбербанк

Большое количество акций, которые участвуют в голосовании, нацелены на благоустройство территории и сбор экологически опасных товаров. Фото предоставлено ПАО Сбербанк

Жителям Сыктывкара предстоит выбрать между сбором книг для формирования библиотеки Детской республиканкой больницы, установкой палатки в подшефном детском доме для изготовления сувениров и мастер-классом по изготовлению открыток, которые будут отправлены в больницы детям с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Среди других необычных инициатив можно отметить поддержку межрегионального фестиваля людей с инвалидностью, установку шкафа для буккроссинга (бесплатного обмена книгами), организацию зоны для детей по обучению финансовой грамотности.

Чтобы выбрать социальную акцию на сайте greenmarathon.ru, нужно зайти во вкладку «Города», найти в строке поиска интересующий город и отдать свой голос за одну из инициатив.

«Зелёный Марафон» пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

«Зеленый марафон» в Сыктывкаре проводится при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики Коми и Администрации МО ГО «Сыктывкар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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