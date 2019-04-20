Театр Коми с уникальной судьбой

С Воркутинским театром драмы связана целая эпоха. Его историю создавали известные театральные деятели страны, подвергшиеся политическим репрессиям и не по своей воле оказавшиеся в Заполярье. Многие из них известны сегодня всему театральному миру России: первый режиссер театра, заслуженный артист РСФСР Борис Мордвинов, Борис Дейнека, Алексей Каплер, Валентина Токарская и многие другие. Чем сегодня живет и дышит театр, «КП-Авиа» рассказала директор Елена Пекарь.

Случайности не случаются

День 5 марта 2019 года принес Республике Коми долгожданную и волнующую весть – Воркутинскому театру драмы присвоено имя своего основоположника. Советский режиссер Борис Мордвинов был учеником Владимира Немировича-Данченко. В далеком 1941 году главный режиссер Большого театра и профессор Московской консерватории был сослан по политической статье в Воркутлаг, где в военные годы его усилиями был создан театр столичного уровня.

– Присвоение Воркутинскому театру имени выдающегося деятеля культуры – это возвращение к истории, – рассказывает Елена Александровна. – Мы прошли большой путь, чтобы хроники нашего театра были доступны для людей: создали музей, организовали выставку в Москве. Кстати, с открытием выставки связана невероятная история.

Воркутинскому драматическому театру в 2018 году исполнилось 75 лет.

Весной прошлого года театр гастролировал в Москве. Событие для Первопрестольной оказалось весьма значимым – в Центральный дом актера им. А.А. Яблочкиной сюжет о спектаклях заполярного театра приехал снимать телеканал «Культура». В этот же вечер репортаж показали на всю страну. Так случилось, что у экрана телевизора оказалась 95-летняя ученый-кибернетик Елена Маркова, которая в свое время была не просто заключенной, а каторжанкой Воркутлага! Именно воркутинский театр стал поворотной точкой в ее нелегкой судьбе политзаключенной – в храме искусства она познакомилась со своим будущим супругом, который помог ей пережить все тяготы лагерей.

Елена Владимировна, недолго думая, звонит внучке Бориса Мордвинова Надежде, с которой буквально за две недели до этого момента ее познакомил тоже случай: чтобы сохранить для истории дедушкины материалы, касающиеся театра, Надежда передавала их в московские учреждения – музей истории ГУЛАГа и Сахаровский центр. Именно сотрудники музеев свели двух женщин, «имеющих отношение к Воркуте».

– Это была встреча, которую я запомню на всю жизнь, – вспоминает директор театра. – Я восхитилась целеустремленностью этих людей. Елена Владимировна, наш старший друг и соратник, сказала: берите ручку и бумагу, записывайте: сегодня состоялась встреча, на которой присутствовали такие-то, во столько-то, на такой квартире. Будем организовывать выставку в Москве, посвященную юбилею театра.

Выставка актуальна во многих городах России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже – здесь ее просят и ждут.

Не прошло и года – в январе, предваряя старт Года театра в России, в Государственном театральном музее имени Алексея Бахрушина открылась выставка, посвященная историческому прошлому Воркутинского драматического театра, которому в 2018 году исполнилось 75 лет. Она освещает первое десятилетие работы театра – 1943-1953 годы. Ажиотаж был невероятный: высокие лица, бывшие воркутинцы и просто неравнодушные – людям негде было ступить. Выставка актуальна во многих городах России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже – здесь ее просят и ждут. Понятно почему. Воркута для многих жителей нашей необъятной Родины стала пристанищем в те непростые времена, но для каждого она – часть собственной истории.

О женской доле

Сегодня театр предлагает заполярному зрителю новые интересные проекты. В конце марта с большим успехом прошла премьерная постановка, которая разрушила стереотипы о воркутинском театре, – спектакль «Женихи» по мотивам «Женитьбы» Николая Гоголя. Жанр – гротеск о женской судьбе. Режиссером стал литовец Линас Зайкаускас, поставивший в прошлом году в театре драмы им. В.Савина шекспировского «Короля Лира».

По словам Елены Пекарь, судьба этого режиссера с европейским именем неразрывно связана с северным городом: в свое время по политической статье в Воркутлаге отбывал 10-летний срок от звонка до звонка его отец Юргис Зайкаускас. Поэтому Линас не раз стремился в Воркуту, чтобы побывать в тех местах, где его отец пробыл значительную часть своей жизни.

Интрига спектакля «Женихи» заключается в том, что исключительно все роли – от Агафьи Тихоновны до Подколесина – исполняют… женщины! Да, в новаторской постановке задействована вся прекрасная половина актерского состава театра.

В новаторской постановке «Женихи» задействована вся прекрасная половина актерского состава театра.

– Я спрашиваю Линаса: почему все женщины? – Смеется Елена Александровна. – На что он отвечает: кто как не чуткие женщины способны передать все смятение, неуверенность и нерешительность мужчин в то время, когда он делает один из самых важных шагов в своей жизни – предложение руки и сердца?

«Золотой ключик» и покорение Арктики

Еще один новаторский проект, который будет представлен зрителю в мае, – детский мюзикл Станислава Горковенко «Буратино» по мотивам сказки Алексея Толстого. Режиссер-постановщик спектакля – Захар Комлев, художник – Анна Репина. В спектакле принимают участие не только артисты драмы, но и студенты воркутинского колледжа искусств. У юных зрителей и их родителей появится уникальная возможность воспринимать музыкальные номера не под фонограмму или минус, а под аккомпанемент «живых» инструментов.

В этом году Воркутинский театр драмы получил федеральный грант на реализацию проекта «Покорение Арктики» – проведение гастролей в Ямало-Ненецком автономном округе. В сентябре заполярные артисты едут в города Лабытнанги и Салехард, а также в села Аксарка и Харп.

Директор Воркутинского драматического театра Елена Пекарь.

Елена Пекарь: директор Воркутинского театра драмы, председатель Коми отделения Союза театральный деятелей России.

Елена Пекарь работает директором театра чуть больше года и зарекомендовала себя как грамотный и опытный руководитель. Окончила Петрозаводскую государственную консерваторию им. А.К. Глазунова по классу фортепиано, а также республиканскую академию госслужбы и управления. Активно занимается проектной деятельностью, предлагает воркутинскому зрителю новые театральные постановки и планирует участие театра в гастролях и фестивалях.

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