2019-04-23T10:59:41+03:00
Общество

Коми вошла в топ-5 регионов по убыли населения

За три года из республики уехало 3,1% населения
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
На начало этого года население России насчитывало более 146,7 миллиона человек.На начало этого года население России насчитывало более 146,7 миллиона человек.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В России в последние годы численность населения растет, но динамику сложно охарактеризовать как устойчивую, говорится в исследовании РИА Новости.

За 2016-2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль — 355,13 тысячи. На начало этого года население России насчитывало более 146,7 миллиона человек.

Возглавил рейтинг городов по приросту населения Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%. На втором месте — Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем — Чечня (рост на 4,5%). Высокие показатели также в Тюменской (рост на 4,41%), Ленинградской (рост на 3,88%) и Московской (рост на 3,84%) областях. Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке, там рост населения составил 3,03%. Москва заняла 12-е место, рост населения в столице составил 2,31%. Население Крыма за три года выросло лишь на 0,25%, регион занимает 23-ю позицию в рейтинге.

На последнем месте в рейтинге расположилась Еврейская автономная область, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель составил 3,53%, в Тамбовской области — 3,27%. В последнюю пятерку также входят Курганская область (минус 3,16%) и Республика Коми (минус 3,1%).

Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской (минус 1,88%) и Нижегородской (минус 1,40%) областях, а также в Алтайском крае (минус 1,85%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемоданное настроение жителей Коми: почему уже 30 лет в республике наблюдается отток населения?

Комсомолка разбиралась в проблемном вопросе с ученым-демографом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Эссеры" сами решат, кто займет место покойного Алексея Канева в совете Сыктывкара
Воркуту охватила снегомания: горожане лепят снежных баб различной высоты и формы
Следователи проводят проверку по факту смерти сыктывкарского депутата
В Сыктывкаре начинается навигация
Сыктывкарский депутат погиб на рыбалке
Лыжница из Коми победила на всероссийских соревнованиях
В Усинске с крыши упала ледяная глыба
В Сыктывкаре мужчина ушел на работу и пропал
В столице Коми пройдет новая опера "Дон Паскуале"
В Микуне пьяный водитель сбил двух человек и уехал
В Сыктывкаре Volkswagen сбил человека
У воркутинки украли 400 тысяч рублей
В Сыктывкаре подожгли деревянный дом
В ДТП под Ухтой пострадал трехлетний ребенок
Сыктывкарец арендовал сгоревшую школу на 49 лет за рубль в год
В столовой педагогического колледжа в Сыктывкаре отравились два человека
Сыктывкарцы: «Мужчина провалился под лед на глазах гуляющих в Кировском парке»
Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Сыктывкаре: когда начнутся
В Сыктывкаре погаснет Вечный огонь
Парламент Коми требует снизить пенсионный возраст для ненцев
Названы новые сроки сдачи школы в сыктывкарской Орбите