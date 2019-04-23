Коми вошла в топ-5 регионов по убыли населения

В России в последние годы численность населения растет, но динамику сложно охарактеризовать как устойчивую, говорится в исследовании РИА Новости.

За 2016-2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль — 355,13 тысячи. На начало этого года население России насчитывало более 146,7 миллиона человек.

Возглавил рейтинг городов по приросту населения Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%. На втором месте — Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем — Чечня (рост на 4,5%). Высокие показатели также в Тюменской (рост на 4,41%), Ленинградской (рост на 3,88%) и Московской (рост на 3,84%) областях. Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке, там рост населения составил 3,03%. Москва заняла 12-е место, рост населения в столице составил 2,31%. Население Крыма за три года выросло лишь на 0,25%, регион занимает 23-ю позицию в рейтинге.

На последнем месте в рейтинге расположилась Еврейская автономная область, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель составил 3,53%, в Тамбовской области — 3,27%. В последнюю пятерку также входят Курганская область (минус 3,16%) и Республика Коми (минус 3,1%).

Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской (минус 1,88%) и Нижегородской (минус 1,40%) областях, а также в Алтайском крае (минус 1,85%).

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