Нефтяники из Тимано-Печоры стали лучшими молодыми специалистами года в компании «ЛУКОЙЛ»

В Москве подвели итоги XIV Конкурса «Лучший молодой специалист года» компании «ЛУКОЙЛ». Рассмотрев 99 заявок и заслушав выступления экспертов, комиссия присвоила почетное звание 50 кандидатам в 20 номинациях.

ЛУКОЙЛ-Коми на корпоративном конкурсе представляли пятеро нефтяников, и все они в итоге были признаны победителями каждый в своей номинации: Максим Вдовин («Инженер-разработчик-проектировщик в нефтегазопереработке и нефтехимическом производстве»), Владимир Мокрецов («Инженер-механик»), Диана Боднар («Инженер-технолог по добыче и подготовке нефти и газа»), Роман Иванов («Экономист») и Вячеслав Парубочий («Инженер-технолог в нефтегазопереработке и нефтехимическом производстве»).

Признанию на таком высоком уровне предшествовала победа в конкурсе молодых работников и специалистов ЛУКОЙЛ-Коми, который также проводится в целях раскрытия профессионального и творческого потенциала молодых нефтяников. В целом, всех пятерых объединяет настойчивость, кропотливая работа над собой и желание привнести что-то новое в профессию.

Например, геолог Комплексного цеха по добыче нефти и газа № 2 ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» Максим Вдовин не раз становился призером конкурса молодых работников и специалистов ЛУКОЙЛ-Коми на лучшую научно-техническую разработку, его работы рекомендованы к внедрению на промыслах. Одна из последних его разработок – инновационный метод проведения гидродинамических исследований скважины без ее остановки.

Молодые нефтяники признаются: участие в конкурсах на уровне предприятия и всей компании мотивирует на новые победы. И останавливаться на достигнутом они не собираются.

Оператор технологических установок Цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Вячеслав Парубочий в ЛУКОЙЛ-Коми трудится с ноября 2017 года. За время работы занял второе место в Конкурсе профмастерства среди рабочих на звание «Лучший по профессии», становился победителем XVIII Конкурса молодых работников и специалистов ЛУКОЙЛ-Коми на лучшую научно-техническую разработку с докладом «Переработка нефтеслоев путем центробежного разделения неоднородных систем». При его участии внедрено инновационное оборудование на установке подготовки нефти «Уса». Профессиональную занятость Вячеслав успешно совмещает с работой председателя Совета молодых специалистов своего цеха, участвует в подготовке и проведении общегородских и производственных мероприятий.